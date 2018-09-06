苹果终于开放MFi认证的USB-C数据线了！

iPhone 8、iPhone 8P和iPhone X都已经支持 USB PD快充协议，但是需要购买支持PD协议的充电头和苹果官方的USB-C to Lightning数据线搭配使用才能实现快充，30分钟即可从0充到50%，这一套官方的充电器和数据线非常贵，大概要400多块钱。

最近，苹果正式开放USB-C to Lightning线缆的授权，意味着在半年之后我们就可以购买第三方的USB-C to Lightning数据线实现快充了！



USB-C to Lightning线

现在官方的USB-C to Lightning数据线在天猫售价147元，而支持PD协议的充电头可以购买第三方的，比如小米的45W快充头仅需99元，搭配苹果官方线就可以实现快充。还有最近火热的坤兴27W充电头仅需60多元，支持多种快充协议。等第三方MFi企业研发出USB-C to Lightning线之后，购买一套快充的价格就更便宜了。



天猫售价



坤兴27W快充头（图片来自充电头网）

MFi第三方USB-C to Lightning线大概将在明年年中上市，而即将发布的iPhone XS可能将搭配一款新的18W USB-C充电器，而数据线也可能从USB-A换成USB-C。如果苹果还用祖传的5W充电头，估计会被广大网友喷死。



苹果18W USB-C充电器（图片来自充电头网）

第三方USB-C Lightning线上市之后，你会选择购买一套iPhone快充套装吗？欢迎留言讨论！

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