大型通信运营商合并，其实本不是稀奇的事情，尤其是对于商业公司来说。然而，类似的事情发生在中国就变成了稀罕的事情，毕竟国有企业合并并不是闹着玩儿的。刚好十年前，我们曾经见证了联通与网通的合并，一年前铁通与移动正式合并，而今年类似的戏码即将再次上演。



联通与电信合并 这出好戏之前我看过（图片来自于www.jiemian.com）

本周二的时候，彭博社援引内部人士消息，中国联通和中国电信即将走向合并，而此次合并最重要的目的就是推动5G的发展。这样的消息一经传出，立刻拉高了中国联通和中国电信的股价，但双方新闻发言人则立即否认了类似新闻，表示对于合并的情况并不知情。

事实上，上个月就曾有媒体在不同的场合向两家的高管询问过有关合并问题。上月中旬的联通业绩发布会上，中国联通董事长兼首席执行官王晓初就表示并未听到监管部门的正式通知。中国电信董事长兼首席执行官杨杰在出席业绩发布会时也被闻到了类似问题，杨杰的回答也是类似的。

联通与电信的合并传言已经不是第一次出现了，但当下出现联通和电信合并的消息其实非常微妙，主要是因为从去年8月份开始，中国联通正式开始推进公司的混改。百度、阿里巴巴、腾讯以及京东这四家公司联合战略投资认购中国联通90亿股。在这次注资之后，中国联通就从国有企业变成了混合所有制企业。

不过同样是去年，中国电信从全民所有制变成了国有独资公司，企业名称由“中国电信集团公司”变更为“中国电信集团有限公司”。企业原有业务、资产等均由改制后的中国电信集团有限公司承继。

这样的改制就为双方合并带来了一个问题，联通和电信的所有制不同，如果真正实现合并，那么百度等四家公司的股份届时将如何变化势必对于联通和电信是一件头疼的事情。相信这也是为什么合并的传言如此之多，但最终没有成为现实的原因。

除了企业的所有制之外，这两家公司上市股权也是阻碍他们合并的一大原因。中国联通目前在A股与港股同时上市，是A股公司借由红筹架构控股港股公司。中国电信集团则是大部分资产仅在港股上市，但同时也控股A股公司号百控股。因此，双方的股权情况复杂，实现合并也比较困难。

如果最终联通与电信成功合并，国内的主要通信运营商将会从三家变成两家。无论如何，厂商数量的减少势必会带来竞争程度的减弱。对于普通用户来说，没有竞争的市场势必会使得厂商减缓提升服务的进度。如果没有竞争，5G技术的研发不会有现在的发展速度。不过，也有传闻表示，国内5G将只会只发放两张牌照，这或许也是联通和电信的主要原因。

联通、移动和电信在各自的领域都有一定的优势。整个行业即将进入5G时代，能够获得先发优势的公司才能成为行业的领先者。在这样的大背景下，各个厂商将会使出浑身解数来提升自身能力。联通与电信最终是否能够合并仍然是一个未知数，但可以肯定的是，5G时代通信运营商之间的竞争愈发激烈。

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