移动8元套餐正式下架！最便宜套餐成历史

8月31日起，移动正式下架最便宜的4G飞享8元套餐。对此，中国移动官方发表公告称：因广大用户的通信需求快速增长，部分产品无法满足用户需求，因此将于8月31日正式停售4G飞享8元套餐。



中国移动



移动公告

4G飞享8元套餐是移动最便宜的4G套餐，仅包含30分钟通话，没有流量，没来电显示。但是可以用来取短信验证码，或者有些用户转到联通或者电信卡的同时，会保留一张移动卡，显然这个最便宜的套餐最合适。但是，现在移动正式取消了8元套餐，不免有些遗憾。





在三大运营商中，移动的用户数量最多，收益也要比联通和电信高出不少。移动的套餐和流量费用也是最贵的，比如被用户诟病已久的5元30M流量，虽然现在移动的流量费用下降了不少，但是相较于联通和电信的流量费，还是要贵很多。因此不少移动用户都会选择再买一张联通或者电信卡用来上网，可以省下不少流量费用。



中国联通

即将到来的5G时代将会比4G更消耗流量，毕竟网速要比4G快10倍，如果到时候中国移动的流量还很贵的话，可能会有更多用户转移到联通和电信。

国内的5G网络频谱划分已经完成初步确认，中国移动将获得2.6GHz和4.9GHz两个频段共计300MHz频谱资源；而中国电信和中国联通分别获得3.5GHz频段附近各100MHz频谱资源，2020年5G到来的时候，流量资费可能会进一步下降。



5G时代

你现在使用的套餐一个月多少钱呢？流量够用吗？

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