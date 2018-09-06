爱奇艺要打破“唯流量论” 是魄力还是头铁？

爱奇艺在本周做出了一个出人意料的决定，宣布关闭前台播放量，并称此举是为了打破行业长期以来的“唯流量论”，让视频制作者回归初心。该决定一出即引起业内强烈反响，对此的评价也是褒贬不一。

在笔者看来，关闭前台播放量确实是一个需要有点魄力的决定，但它在解决一系列问题的同时，也势必带来新的问题。对此我们需要从两方面去看。



爱奇艺

首先好处肯定是有的，最直接的一个就是对第三方“刷量”产业链的打击。我们都知道这在视频行业里是一个公开的秘密，几乎所有大播放量视频都存在一定的水分，而这些水分都是刷出来的。

事实上，爱奇艺在近日就起诉了一家公司通过刷量进行不正当竞争，成为国内首例因视频网站刷量引发的不正当竞争案件。

视频刷量简单来说就是通过播放量造假来提高谈判价码，获取更多的经济利益。这既有视频平台造假从而吸引内容方的，也有内容方造假从而提高售价或广告分成的。总之是对整个行业来说都是个“毒瘤”。

一旦取消前台播放量这个指标，刷量就没有意义了，爱奇艺此举算是从根上杀死了这个产业链的根基。当然现在只是在爱奇艺一个平台上是如此。

其次是打破“唯流量论”导致的创作氛围恶化。可以说在进入大数据时代之后，内容创作就不再以创作者的本心为出发点，而是一切以流量为参考，只要是能提高播放量的元素就一股脑的堆砌进视频。最后导致视频行业跟风、同质化严重、低俗恶俗擦边球内容泛滥。

笔者曾经说过，如果一切以流量为尊，在没有法律的前提下，播放量最高的一定是赤裸裸的黄色视频，不会有别的选项。这就是将一切都交给用户选择的结果，所谓“民意”。

而在取消前台播放量后，爱奇艺计划启用囊括用户观看、互动行为等在内的综合“内容热度”指标来建立新的排名奖励机制。创作者终于可以摆脱“流量”的绑架，真正去创作自己想要表达的思想和审美，去与观众真正的沟通。这样整个视频行业才能百花齐放，才能更有人文素养。

当然，现在只有爱奇艺一家这么做，影响力还有限，但作为国内最大的视频平台之一，至少在爱奇艺上线的视频已经会受此影响了。



那么取消前台播放量又会产生哪些新问题呢？首先当然直接面对的就是，指标没有了如果确保公正。

虽然前台播放量不是那么合理，但至少是一个可以量化的依据，现在直接将其取消，那么意味着视频的排名推荐等机制都陷入主观判断。什么样的视频算积极健康，什么样的视频有深度，什么样的视频有价值，如何界定？这一切就都有了暗箱操作的空间。

其次是增加了用户的选择成本，播放量一直是用户选择观看视频的一个重要参考，在前台播放量取消后，用户可能需要在点击多个视频后才能找到自己真正想看的内容，加上每一个视频都要看一遍片头广告，这种体验无疑会非常糟糕。

那么也就引出了一个新的问题，既然播放量标准没有了，那么视频制作者的品牌价值就尤为重要了。这就意味着视频方在做好视频内容之外，也必须去做品牌营销了，否则谁认识你啊？而品牌营销的费用向来不低，这对于小规模甚至是独立的视频制作者来说，无疑是毁灭性的打击。

因此，爱奇艺在取消了前台播放量指标之后，必须能够解决以上提到的这些具体问题，才能够不让一切失控，而且速度要快。

最后笔者的观点是，打破“唯流量论”我举双手赞成，总得方向是值得肯定的，没有必要畏首畏尾，但同时请尽快解决好必然会出现的问题，建立新的机制跟上。中国视频行业确实需要来一次“大清洗”了。

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