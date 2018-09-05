滴滴命中注定在今年遇到大量的波折，不仅上市还没有一个时间表，两次顺风车杀人案还把他们摆上了舆论的风口浪尖。更让他们头疼的是，从去年开始，以美团为首的后来者不断冲击滴滴的市场地位，尤其是最近又迎来了一位挑战者。



打成一锅粥 京东杀入网约车市场能有一席之地吗（图片来自于www.tech.qq.com）

就在最近几天，京东集团旗下的快递子公司江苏京东信息技术有限公司更新了工商资料，在经营范围一栏新增了网约车经营。这意味着，京东正在筹划着进入网约车市场。除了网约车经营之外，“旧机动车经纪业务”和“公共汽车客运服务”也是这家公司新增的业务范围，或许二手车业务也是他们的计划之一。

事实上，京东之前就有网约车一样非电商的计划。去年10月份，京东正式进入房地产市场，他们希望能够在五年内成为房地产双料第一。京东力争为用户提供一站式服务，整合京东营销、服务、供应链等能力。不过从目前的成果来看，京东也只能算得上房地产市场的新兵，还无法与那些老牌企业竞争。

目前，这项网约车的经营范围是挂靠在京东集团旗下快递业务主体。也就是说，京东的物流产业很有可能将会为新的网约车服务提供技术支持。一些行业内人士认为，京东的物流系统可以帮助他们推出类似“货拉拉”的业务，从某种程度上来说也是网约车的一种。不过，京东也存在推出对应普通用户产品的可能性。



打成一锅粥 京东杀入网约车市场能有一席之地吗（图片来自于www.tech.qq.com）

京东这个时候进入网约车市场其实是一个非常好的时机。文章开头我们说过，滴滴出行原本计划在今年进行更多的大手笔。根据笔者获得的消息显示，除了礼橙专车之外，滴滴出行在今年还将推出其他重磅产品（服务）。遗憾的是，两次顺风车丑闻让大多数用户开始对滴滴投出了不信任票，纷纷卸载滴滴App。

去年开始，美团正式杀进网约车市场，并且与滴滴大打价格战。同时，滴滴也推出了外卖服务希望对美团进行反击。最终，双方在各自领先的市场依旧保持着统治力，而新领域则没有太多的建树。

令滴滴没有想到的是，美团在商业上并没有打败他们，打败他们的却是自己。随着顺风车再一次出现恶性事件，更多的企业看到了打破滴滴垄断的好机会。因此，京东现在进入网约车市场可以说是非常好的机会。

有意思的是，现在市面上推出网约车服务的公司，或多或少都有腾讯的背景。这三家企业都有接受过腾讯的投资，而美团更被认为是腾讯“智慧零售”的重要布局。所以，市面上的网约车竞争也可以看作是腾讯的“内部竞争”。

无论如何，京东这次进入网约车市场势必会重新点燃已经接近偃旗息鼓的网约车大战。对于普通用户来说，存在竞争的市场总要好过一家独大。而对整个网约车市场来说，三国杀的时代即将到来，“联吴抗曹”和“三分归晋”的戏码什么时候能够上演也令人十分期待。

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