百度总裁张亚勤：百度云ABC3.0正式发布

【 中关村在线新闻资讯】9月4日消息，2018 ABC SUMMIT百度云智峰会上海开幕。大会现场，百度总裁张亚勤博士在做主题演讲时表示百度总裁张亚勤表示，2016年是Cloud 2.0元年，现在云计算已经全面进入2.0时代，具有物理世界数字化、AI as a Service（AI即服务）、新型体系架构三大特征。



张亚勤（图片来源：baidu）

张亚勤表示，云计算始终处于动态演化的过程之中。从PC到Mobile，IT技术架构的前端与后端都发生了改变，传统的集中式C/S架构演变成了分布式的IaaS、PaaS、SaaS等。在Cloud 1.0时代，云计算作为一种生产工具，提高了生产效率，降低生产成本，在企业和社会经济中发挥了重要作用。百度已经全面进入物理世界数字化、AI as a Service、新型体系架构等为特点的Cloud 2.0时代。

在ABC智能引擎的核心驱动下，百度云在两年内实现了市场规模与市场营收的飞跃式双增长。相比去年，百度云用户数增长3倍，合作伙伴增长3倍，市场营收增长4倍，用户流量则实现了5倍增长。

此外，在百度云智峰会上，张亚勤还宣布正式发布百度云ABC3.0（ABC——AI人工智能、BigData大数据、CloudComputing云计算，三位一体，深度融合让云实现了从工具应用到能力架构的演进，为产业变革注入新的活力）。

百度云ABC3.0基于百度大脑3.0核心技术底蕴，对外全面开放多模态深度语义理解等110多家业内最强AI能力；完善更多功能，引领端云一体化趋势，首推智能边缘、云端全功能AI芯片、最安全的存储等最新产品及解决方案；驱动更多行业，开启全产业智能变革引擎，深入金融、零售、制造、交通、机器人、农业等，行业版图持续扩张，智能化变革永不止息。

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