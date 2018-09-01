每日猜机：游戏手机的鼻祖原来长这样

今天带大家猜的这部手机可以称得上是游戏手机的祖先了，奇特的造型也说明了它是专门为游戏而生就。它的屏幕采用12-bit的TFT彩色液晶屏，分辨率达到176×208像素。2003年发布时，也是凭借强大的娱乐性能引起了无数手机爱好者的关注。





这款手机是基于Symbian OS操作系统，将手机功能和MP3功能融为一体，同时还具有FM收音机和GPRS上网功能。除此之外，它还带有很强的游戏娱乐功能，它支持多人联网游戏，由于支持蓝牙传输，所以还可以通过无线的蓝牙控制器进行游戏。它的游戏是通过烧录卡的形式进行销售。用过这款手机的想必都是老玩家了。所以，各位玩家们，你能猜出这部手机的型号吗？快来评论区留言告诉我吧！也欢迎各位大神与我们分享你与这部手机的故事。





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