骁龙710+背部指纹？这款魅族新机不是16X

在魅族全新旗舰机魅族16发布之后，现在关于魅族16X的消息开始陆续出现。就在今天又有一款魅族新机获得了入网许可。根据之前消息得知，魅族现在有两款新机还没有发布，它们分别是魅族16X以及魅族X8，根据这次入网的新机的设计来看，这款新机很可能是魅族X8。





早些时候，魅族科技创始人黄章就暗示过魅族X8将会使用背部指纹，而如今出现的这款新机恰巧也是运用背部指纹识别，因此可以断定，这款手机将会是魅族X8。这段时间对于魅族来说绝对是非常忙碌的，全新旗舰魅族16在发布后也是让用户们非常喜爱，现在也是供不应求。而在接下来的日子里，魅族16X和魅族X8就将发布，对于这款款手机来说相信还会有很多魅族粉丝非常期待的。

那么关于这款魅族X8，它可能将会搭载骁龙710处理器，在屏幕设计上，它还将采用刘海屏设计，尺寸方面将会比同样搭载骁龙710的小米8 SE要更大。由此可见，魅族X8和小米8 SE将会成为同级别的竞争对手。当然，至于其他的信息我们还是要等待后续的消息才能够知晓。

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