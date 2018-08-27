子弹短信能取代微信吗？目前还差得远

锤子科技在8月20日发布了坚果 Pro 2S之后，最火的依旧不是硬件产品，软件创新才是锤子科技的核心。发布会上罗永浩依次展示了TNT系统、子弹短信和无限屏。虽然现场演示子弹短信的时候出了一些小事故，但是在发布会结束之后，这款即时通讯软件依旧获得了巨大的下载量，长期霸占App Store免费排行榜的第一名。



锤子发布会



App Store最新排行榜

大家关注这款软件最重要的原因就是子弹短信和微信的关系，腾讯的社交地位在国内几乎无法撼动，而子弹短信长期霸榜之后，大家也开始认真考虑这款通讯软件的实力，真的能撼动微信的地位吗？短期看来，大家都是尝鲜式的下载子弹短信体验，不关注科技圈的用户几乎都没有子弹短信，因此熟人社交目前依旧没有任何软件能撼动微信的地位。



微信

有网友在罗永浩微博下留言表示：如果让子弹短信支持支付宝，就可以卸载微信了！显然卸载微信是一个非常不现实的想法，而罗永浩也回复到：卸载微信是不现实的，但支付宝会很快进入子弹短信。



罗永浩微博

短期内看来子弹短信无法撼动微信的地位，罗永浩也在微博表示：1、没有挑战微信，只是做一个在意沟通效率的人群的细分领域而已。2、子弹短信不是锤子科技做的，我们只是其中一个投资方。3、腾讯投资部貌似已经在接触快如科技了。同时罗永浩透露，短短6天，51家VC，7家科技巨头的战略投资部都开始接触快如科技。



罗永浩微博

你下载体验过子弹短信吗？你认为子弹短信有哪些功能特别吸引你呢？欢迎留言讨论！

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