小米集团出现抽飞 资本市场还是很理性的

据香港媒体报道，小米集团今日中午截止，次日招股续受市况疲弱影响，时富金融及辉立被投资者抽飞（取消认购）约17亿港元。14家券商累计借出孖展逾97亿港元，相当于超购3.06倍。业界普遍预期小米最终或仅超购约5至10倍，冻资约240亿港元。





先说抽飞：抽飞就是取消认购的意思，说白了本来是要认购的，但现在突然反悔了，而且是最重要的一步反悔。





这些东西很难说是临时的还是恶意的，因为根本没有任何证据。

所以从大面上讲只有两种情况：

1、认为整个股市发展不好





看看这几天的港股行情，跟我陆神奇的000001一样，跌的跟狗一样，从31512点快速跌到28778点，所以市场是有恐慌情绪的，一恐慌市场不平稳谁还投钱啊，因为进来的钱你也不知道能不能赚，当然这有一个前提。





2、前提是什么？是小米公司本身的价值

有一个消息：6月初小米估值定价基本确定在1000亿美元以上，争1200亿美元，基石投资者定价在800亿美元以上。





但到6月底的时候改了，改到了700亿美元，为啥？所有人都认为不值这价。

所以市场的信心再次被打击，市场不买账，也就是说双重影响下才会有这样的结果。

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