被APP评分弹窗烦的不行？教你一招解决

相信用iOS的小伙伴们对于APP评分都不陌生，这个场景大家应该经常遇到：刚看到一个游戏感觉不错，下载完正玩的酣畅时，屏幕正中央蹦出一个窗口“喜欢这款APP吗？介意耽误您一分钟的时间在商店中给它评个分嘛？”....笔者一般这个时候因为操作被打断气不打一处来，哪来的心情给你评分，直接关闭窗口。



图片来源：https://mrmad.com.tw/ios-stop-app-rate

其实我们仅通过一个简单的小操作，就可以避免绝大多数类似情况的发生。操作步骤：设置-iTunes Store 与 App Store-APP 内评分及评论。像下图这样开关处于打开状态，那么肯定就会被评分弹出骚扰到。关上这个开关就好啦！



但上文为什么说是绝大多数情况呢？关上开关了还不能完全屏蔽吗？很抱歉，确实不能。因为这只对遵守了苹果规定的APP有效，并且这些“遵纪守法”的APP 365天内也只允许弹出3次评分提示。



图片来源：https://appletoolbox.com/2012/10/app-store-not-working-blank-screen/

苹果规定开发者评分提示时使用特定的API，但在这项规定出现之前就上架的APP则处于“法外之地”中了，一些比较老的APP就是占了这个便宜。所以你要是某个老APP的深度用户，不如直接出门左拐进商店给它个评分一劳永逸，省得总被弹窗骚扰。

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