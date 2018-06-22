取消闪电接口！iPhone X曾和它擦肩而过

2012年9月12日，Lightning Dock接口正式问世，而随着它的问世，有着9年历史的30针 Dock接口也正式被其取代，虽然当时很多果粉对此大为不解，但是如今看来它确实对苹果数码产品的发展起到了一定的促进作用，并且算上今年，它也伴随了苹果6年的时光。那么今天为什么要说起这个Lightning了呢？因为苹果曾经想要移除掉这个功能。





近日，有消息称苹果曾经考虑在iPhone X中移除掉Lightning接口，这也意味着iPhone X有可能不会带有有线充电的功能。对于这个想法很多人可能认为苹果是疯狂的，但是苹果方面表示他们确实想在未来希望取消掉这个功能。其实自从iPhone X发布以来，我们就能够猜到这件事情在未来可能会成为现实，因为伴随着iPhone X的出现，无线充电也被带进了果粉的视线。

当无线充电展示在众多果粉面前时，我相信绝大多数果粉还是非常喜欢以这样的方式来完成手机的充电工作的，因为有线充电确实给人们带来了一定的麻烦，尤其是携带充电器方面。然而，在近期我们还看到了iPhone移除Lightning接口改成USB-C的消息，虽然这在一程度上给用户们提供了非常大的便利，但是经过MFI认证判断出这件事如果能够成现实将会对苹果造成收入上的损失。





那么iPhone取消Lightning接口能否实现呢？至少现在不行，取消Lightning接口就说明了无线充电将会代替有线充电。那么无线充电真的有用户们想象的那么好吗？其实不然。这个问题从两方面分析就很好地佐证了无线充电想要完全代替有线充电还需要很长时间。一方面就是无线充电本身的问题，充电效率缓慢和充电设备成本较高。我相信凡是用过无线充电功能的用户们都清楚它和有线充电相比充电效率真的很差，即便是充电速度较慢的iPhone也是如此。而至于需要额外花钱购买的无线充电设备和免费赠送的有线充电器，我想很多用户还是倾向于后者吧。

当然，或许有人会说充电慢还可以等，无线充电设备的钱也愿意出，但是在边充电边使用手机这个习惯的促使下，无线充电叫有线充电来比将是个更大的问题。在今天，边充电边使用手机已经成为了普遍现象，尤其是在人们进行网络直播、看视频以及玩游戏时，而在无线充电期间，进行这些事情会变得非常困难。





如果说这两点原因将会阻碍无线充电去取代有线充电，那么在我看来未来将会产生很大的变数。如果苹果方面能够提升无线充电的速度，那么这两个问题将不复存在，极短的时间内充满手机，那就不需要边使用边充电了，当然这个时间可能要比现在的快充更加短才行。从苹果方面对此事的态度来看，他们还是非常有兴趣的，或许在未来某一天我们真的就看不到有Lightning接口甚至有线充电接口的iPhone了，但是从实现这条路的难度来看还是要任重道远！

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