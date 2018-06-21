终于，微信公众号也变成了大家既熟悉又陌生的样子

昨天，微信公众平台官方微信发布公告，订阅号消息列表改版，今天一早微信就发布了更新，改版后，订阅号的群发消息以“标题和封面”的形式直接展示在消息列表里，用户进入订阅号消息列表就可以直接阅读，不用像以前那样是一个关注列表，还要点击到订阅的公众号主页去查看消息。而订阅号消息列表的排序则是根据群发送达时间先后展示，简单来说就是只要有新的推送就会被顶到最上面。



订阅号消息列表改版

是不是很熟悉呢，微信此举完全改变了原有的风格，而更是像现在的新媒体平台的信息流的方式，微信对固有方式的改变也许是为了适应现在的潮流，旨在解决目前公众号打开率低的问题，不过之前的订阅列表也得以保留，点击右边的菜单按钮即能展示订阅列表，也可以很快的找到关注的订阅号。



新的订阅消息展现形式



原有的订阅号列表和现在的列表对比

新版的好处是让一些不经常打开的公众号的内容也能因为更新而被推给用户，弱化了主要关注的公众号的概念，让所有被订阅的内容都能及时地得到最优先的位置，这样一来，之前有的关注的公众号由于没有打开而积攒的未读消息现象也不会再出现，可以说尽可能的将内容都给退出来，对于很多小号无疑是一个好消息。



微信改版

微信公众号的改版，也是面对当前形势的一种积极变革，不知道新版本大家使用起来是否适应，你是否喜欢现在的样式呢？



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