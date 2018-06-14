首闯CEBIT！灵感科技:孤岛化是智能家居痛点

CEBIT 2018大展上，物联网相关技术以及产品是展会会的重点之一，特别是智能家居。在此次展会上，来自深圳的灵感科技带来了最新的智能家居类产品。

灵感科技来自深圳，主要是做智能电工类产品，另外像是智能家居的安防产品也有涉及，如摄像头、门锁、感应器等等。



深圳灵感科技

灵感科技表示，不同于小米等智能家居大厂商走系统集成路线，灵感科技走的是单品路线，其涉足的智能家居产品主要有插座、灯泡、排插、控制盒和开关等。“用户不仅可以将其产品当做一个设备，也可以当做一个玩具”，灵感科技说。

此次CEBIT2018大展是灵感科技第一次参加。对于参加展会的原因和感受，灵感科技在采访中说到，“智能家居起源于欧洲，消费者对智能家居产品也有较高的认可，在我们的产品还未研发出来之前，他们就有这个概念了，认知度才能带来市场推动力，这也是此次参加CEBIT的原因之一”。

另外，“智能家居产品的认知度就在这德国以及欧洲市场，相比较国内现在推广起来也会容易一些，因此参加CEBIT给我们一个比较大的推动”，灵感科技表示。

中外智能家居市场有不同，老外接受度更高

智能家居的产品和概念已经说了好多年，不过从身边情况看好像并没有普及。对此灵感科技表示，对于中国国内市场来讲，实际这个产品主要消费者还是年轻人，相比较国外是40多岁人在用。

“智能家居起源于欧洲，消费者对智能家居产品也有较高的认可，在我们的产品还未研发出来之前，他们就有这个概念了，因此接受度更高”，灵感科技表示。

对于国内市场而言，可以用李安拍电影这个例子做比喻，就是当市场规模起来的时候，智能家居就会被快速接纳，灵感科技指出。

对于中国和外国在智能家居发展上来讲，各有优势，同时也是更多的互补。灵感科技指出，对于创业公司来讲，更多的就是制造业上的优势。

“欧洲还是美国，软件他们是非常厉害的，但硬件比如说一个产品，他们的生产能力比较缺欠。我要做一个什么样的产品，使用3D打印产品，或者画一个模出来，仅需一两天就能交付出去样品，对欧洲或者是美国厂商来讲，这就比较困难，而且成本比较高”，灵感科技说。

“孤岛化”是物联网智能家居的痛点

智能家居当前都在做，如小米，海尔等等。不过每次使用智能家居产品都必须使用专属APP才能实现相关功能。对此，灵感科技表示，目前这就是属于物联网行业最想要突破的一个瓶颈，未来只需一个APP就好了。



物联网平台化的标准事实也一直在跟进。灵感科技表示，当前一个是从硬件入口，一个从软件入口，一个APP这种情况在一两年内还做不到，不过能看到厂商在努力，如天猫精灵、亚马逊语音音箱或者Googlehome的语音音箱。他们都在做第三方连接方式，来努力做到让无两旺智能家居有一个入口一个平台。







灵感科技获得热点创新产品大奖

最后，灵感科技还荣获了CEBIT官方所颁发的“HOT Product Award 11”（热点创新产品）大奖。



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