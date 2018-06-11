iOS12实测 这下连iPhone6都流程自如了

刚过去的WWDC2018苹果开发者大会虽然没有为我们带来任何新的硬件，但是在软件、系统上的更新也颇具亮点，而且有很多一部分也是在国产安卓机上比较有特色的功能，在唏嘘苹果黔驴技穷的同时也不得不关注一下最期待的新的移动端系统iOS12。



iOS12跑分

曾几何时iOS一直是果粉们引以为豪的系统，独领风骚的流畅度最为值得骄傲，因此，iPhone的使用寿命相较于安卓也有较大的优势，但是虽然iOS的逐渐更新，苹果手机也面临了越用越卡的情况，苹果也因此陷入一些列的降频门和电池门等问题，iPhone手机的流畅神话不再。



iOS12系统支持设备范围很广

现如今，iOS12的更新似乎又带来了一线生机，保守诟病的iOS11甚至被网友戏称最烂的一代系统，那么究竟iOS12是否带来了流畅性的提升？外媒抢先更新并在最需要解决流畅问题的iPad mini2和iPhone6上进行对比测试。



iPad开机速度提升明显



iPad跑分提升

从测试结果来看，在跑分上iPad在单核成绩上基本没有变化，而在多核成绩上有了小幅度的提升，在开机速度上更有了质的提升，相比之前加快了几十秒的时间，App Store等远程应用等打开速度基本都是iOS12率先加载完成，不仅如此，在一些常用游戏等加载速度上都有明显的提升。在iPhone6上，虽然开机速度慢了一些，但是在跑分和应用的加载速度上均有提升，尤其相机应用可以说是区别很大了。



iPhone6重获新生

整体上来说，iOS12相比较iOS11更新效果显著，也许iOS12并没有太多的提升，只是因为iOS11实在让人爱不起来，有网友更建议iOS12直接对比iOS10，还有很多用户坚持保留iOS10一直没有升级，那么你现在是什么系统，期待更新iOS12吗？



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