凯迪拉克Super Cruise系统本月即将发布

【 中关村在线新闻资讯】6月8日消息， 近日凯迪拉克公司正式对外宣布，他们即将在下周召开的亚洲消费电子展上正式公开Super Cruise超级智能驾驶系统。这一智能驾驶系统也获得了2018亚洲消费电子展创新奖。



凯迪拉克超级智能驾驶系统本月即将发布（图片来自于凯迪拉克官网）

根据通用公司的计划，他们将在2020年把Super Cruise半自动公路驾驶系统扩展至凯迪拉克全部车型，之后还将进一步扩大到其在美国的其它品牌车辆。不过，具体的时间通用公司相关人士并没有过多透露。凯迪拉克超级智能驾驶系统作为业内首个量产，并可在高速公路上真正实现释放双手的智能驾驶技术，即将在CES Asia 2018上中国发布。

据了解，Super Cruise系统通过精密激光雷达测绘，高精度地图数据，驾驶员注意力保持系统以及摄像头和雷达传感器网络运行。在美国和加拿大，系统可以在13万多英里的封闭高速公路上自动驾驶，该系统通过方向盘上的压力传感器与驾驶员保持联系，并检测他们是否专注驾驶。

今年亚洲消费电子展将迎来56家汽车技术展商，展出面积较上届增长近50%，为历届之最。百度、本田汽车和现代汽车将再度回归，并将与首次参展的3M、拜腾、起亚汽车、广汽研究院、零跑汽车、三菱电机、索菱、奇点汽车以及联合汽车电子等企业一起同台亮相。今年再度参展的其它知名展商还包括：比亚迪、大陆集团、德赛西威、四维图新和安吉星等。

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