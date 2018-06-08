iOS 12隐藏技能：千万别让女友知道了

苹果今年WWDC依旧是常规操作，本来就是“苹果全球开发者大会”没有硬件出现也是正常，可能是大家太期待iPhone SE2的更新了。不过没有硬件更新，iOS 12还是有一些亮点的，除了修复iOS 11的卡顿和BUG，还有一个小功能很有意思，就是iPhone X的面部识别解锁允许储存两张脸了！



iPhone X

据外媒报道，在iOS 12.1 bata 版本中，隐藏了一个「Set Up an Alternate Appearance」设置替代外观的功能，经测试发现，该功能可以在不删除原来Face ID信息的前提下，新增一个完全不同的Face ID信息，也就是说可以录入两张人脸！难道这是一位女性苹果工程师为男友开发的新功能吗？



iOS 12.1 bata

据猜测，这个功能是为未来的刘海屏iPad铺路，可以更加方便地让多人使用一台iPad，方便不同的人解锁使用。就此推测，该功能可能是为了让iPad在教育市场有更大的发展空间，如果仅个人娱乐使用，多人登录可能并不太重要，但是如果老师和同学多人使用一台iPad，而iPad并没有像Mac一样的多人登录账号设置，那么录入多张人脸可以方便老师和学生一起使用。



全面屏iPad渲染图

搭载Face ID面部识的新款iPad极有可能在今年9月发布，相同的机身尺寸有了更大的屏幕，这款iPad还是非常值得期待的。但是iPad的更换周期非常长，已经有iPad的用户可能并不会为了一个Face ID而换新款iPad。



刘海屏iPad

这次iOS 12的更新你最喜欢哪个功能呢？今年9月除了新款iPad，你最期待哪款硬件更新？

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