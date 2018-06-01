小米发布会已经落下帷幕，小米发布了三个不同版本的小米8系列手机，包括小米8、小米8探索版、小米8 SE。还发布了小米手环3，分为NFC版本和不带NFC的普通版。其中小米8售价2699元起，探索版价格为3699元，小米8 SE售价1799元起；小米手环3售价169元，9月开售的NFC版小米手环3价格199元。



小米8发布会

小米8和小米8 探索版有什么区别？

1、探索版取消了后置指纹识别，后盖为透明玻璃，可以直接看到小米8内部布局；

2、增加了正面“压感屏下指纹识别”代替小米8的后置指纹识别；

3、在小米8的面部识别基础上，新增了“3D结构光人脸识别”；

4、电池容量由普通版小米8的3400mAh下降为3000mAh。



小米8探索版（来自微博@李大锤同学）



小米8探索版（来自微博@李大锤同学）



小米8探索版（来自微博@李大锤同学）

小米8 SE又有哪些变化呢？



1、处理器改为10nm制成的骁龙710；

2、屏幕为5.88英寸，依旧是18.7：9的三星AMOLED屏幕，小米8是6.21英寸，小米8 SE机身尺寸减小；

3、电池容量下降为3120mAh。



小米8 SE

小米8依旧是性价比王者，这点毋庸置疑，但是小米8全系列都缺少了无线充电功能，这点需要注意。

目前看来2699元起的小米8最值得购买，探索版则要等到7月份，到时候还不一定抢得到（好像小米8普通版就抢得到一样）！如果喜欢单手操作，而且不经常玩大型游戏的话，小米8 SE也非常值得购买。每人个对手机的需求都不同，可以根据自己平常使用习惯挑选最合适的自己的版本。

不知道这次备货是否充足，根据以往的抢购经验，这次可能依旧很难抢到！小米8和小米8 SE今晚可以预约，6月5日首发开售，小米8探索版则要等到7月份才开卖。



小米8探索版

最便宜的骁龙845手机一定会吸引更多的人抢购，但是我看到的更多是对iPhone X的致敬，无论是小米8的刘海外观，还是软件部分的MIUI 10。当然小米的双频GPS技术还是非常亮眼的，每当有在iPhone身上看不到的创新出现在消费者眼前时，这个创新才会让消费者记住，而不是靠一味的跟随和模仿。你觉得小米8还有哪些槽点呢？会不会选择购买？







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三个版本的小米8发布，都有哪些区别？http://news.zol.com.cn/690/6902843.html