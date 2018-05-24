汽车关税降至15%：带来影响远没你想的大

5月22日，财政部公告，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%。下降幅度分别为40%和25%。

汽车零部件进口关税税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%，平均降税幅度46%。

财政部有关负责人表示，降税后，我国汽车整车平均税率13.8%，零部件平均税率6%，符合汽车产业实际情况。

靴子落地后，有喜有忧。消费者喜的是购车成本下降，汽车厂商喜的是降低成产成本，特别是国外汽车厂商，其在国内的产品竞争力将进一步增强。忧的是国内汽车厂商转型升级的空间被压缩，而且国内自主零部件厂商的市场竞争力也会下降。



汽车关税降低，行业性影响不用太高估

汽车关税下调，最高兴的当属消费者，因为今后进口到中国市场的车型或将增加，丰富国内市场的供给，另外价格降低，将会给国内消费者带来更实惠的消费升级体验。

以30万元报关价的进口车为例，在之前25%的关税税率下，其关税为7.5万元，消费税（注：消费税税率以17%来测算）为12.5万元，增值税为8.5万元，其总体税费已经高达28.5万元。而同样30万元报关价的进口车，以目前15%的税率来测算，其关税为4.5万元，消费税为11.5万元，增值税为7.82万元，总体税费可以节省4万多元。

不过此次汽车关税下调，对于行业影响有限。一方面是进口整车占国内汽车总销量的比重很小。因此进口整车关税下调并不会引起大范围的汽车价格波动。

据了解，2017年我国汽车整车累计进口124.68万辆，同比增长15.77%，进口金额510.30亿美元，相比较之下，2017年中国汽车市场的销量达2887.9万辆，已经是连续九年居全球第一。

另外，进口整车缴纳费用主要包含关税、消费税（与排量挂钩）、增值税和购置税，而在2016年又对150万成交价格以上的整车增加了“豪华车消费税”（奢侈税）。这几个税种，除了关税是固定税率外，其他都是采取叠加方式计算税率。通俗一点说就是车的价格越高，排量越大，其关税的影响越低。

至于零部件降税的影响，对于国内整车厂商来讲无疑是一个好消息，因为进口零配件价格下降，将会显著提高厂商的制造利润。

不过零部件关税下调多带来的利好何时能体现不好说，因为汽车制造和采购的环节众多，经过层层传递之后也许对于消费端来讲，所带来的价格变化微乎其微。不过也已经有若干豪华品牌，譬如奔驰、雷克萨斯、捷豹和宾利，已经表态要及时反馈到最终车价上来。

国内自主汽车厂商是挑战也是转型契机

以往观点是，汽车关税降低将会失去对于本国汽车工业的保护。不过就现在来讲，自主品牌的竞争力经过十几年的发展，已经形成了中及完整的汽车体系和产业链，市场竞争力大增，此次降低关税对于自主品牌冲击较小。

这从销量上就能看到，如2017年中国汽车市场的销量达2887.9万辆，已经是连续九年居全球第一。其中自主品牌乘用车共销售1084.7万辆，同比增长3%，占乘用车销售总量的43.9%，比上年同期提高0.7个百分点。

与此同时，汽车进口零部件关税下调也会一定程度上增加汽车厂商的利润，让自主品牌可以有更多资金去做研发。

当然，关税下调也不是没有不利因素。比如，自主品牌的厂商多是以中低端车型为主，当前正处在一个品牌上升阶段，如吉利新高端品牌“领克”，长城的“魏”等等，因此关税下调会让自主品牌的升级带来不小的阻力。

在合资车领域，外方将会把一些竞争力强的产品保留在进口名单中，这就会让合资车企中的中方话语权变弱。比如丰田这下子更不用心急国产雷克萨斯车型了。

在这种情况下，国内自主品牌势必会在强大竞争压力下，开始转型升级。可以说，关税下调加快自主品牌的转型步伐。这里的转型并不单单指想着高端产品转型，更多是向着新能源，新技术（自动驾驶），这方面做资源倾斜。

据悉，当前中国已经开始研究制定禁售燃油车的时间表。与此同时多家自主厂商也宣布了禁售燃油车的时间表，如长安汽车，要在2025年的时候停售。比亚迪，停售日期为 2030年。此外北汽集团 2025年，奔吉利汽车 2020年。

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