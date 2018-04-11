腾讯微视内容扶持计划出炉 阻击抖音有多大底气?

抖音的火爆在业界不令人眼红是不现实的，百度在去年年底将贴吧的短视频内容整合成Nani小视频匆忙上线，将目标直指抖音，已经能够显现出国内互联网巨头们开始重视短视频的商业价值。现在，腾讯也出手了。

就在近期，网上传出腾讯一份“微视短视频项目说明书”，其中提到腾讯旗下短视频平台微视将通过现金补贴的方式引入优质达人内容，补贴总额度超过30亿元。

对此，腾讯方面回应称，微视确实正在引入优质的原创短视频内容，但采取了严格的线下筛选合作机制，与全球的短视频内容原创作者以及MCN机构进行内容合作，同时对这些内容创作者和机构进行补贴。



网上传出的微视补贴项目

从补贴对象来看，腾讯需求的是具有表演能力的人、萌娃萌宠以及具有特殊技能的人，这些所反映出的视频内容直指抖音目前的主流内容。从这方面来看，腾讯这次重启的微视的目的显然是要阻击抖音。

事实上，腾讯的微视短视频属于很早的一批短视频App，但是一直都没有火起来，随着用户的流失，腾讯在2017年4月10日正式下线了该产品。尽管在一个多月之后微视再次上线并加入了一系列新的功能和玩法，但仍然没有明显起色。

没有摸到脉门的微视错过了短视频崛起的第一波热潮，直到今年年初抖音一下子点醒了业界，于是微视的一系列调整都和抖音越来越像。就在4月初，微视全新版本上线，4月中旬，放出要大力扶持微视内容创作的信号，正式宣告腾讯出手了。

作为传统社交领域的霸主，抖音为何让腾讯如此眼红？关于这一点很多人都有自己的看法，比如有人认为抖音的走红已经威胁到微信的地位。但笔者认为抖音和微信并不构成竞争关系，而是类似于“微博微信抖音三驾马车”的平行结构。

抖音让腾讯眼红的是其模式背后的商业价值，以前微视没有探索出来，现在腾讯懂了。短视频对于腾讯来说，等于是开辟了一块新的战场。

那么抖音的商业价值在哪呢？就在4月初，抖音在上海举行了一场2018年度营销峰会，场内900个席位全是提供给品牌主，而还有更多的品牌客户因为没有收到邀请而被拦在场外。无疑品牌主非常看好抖音的商业模式。

在这场营销会上，抖音给出了一些具体的数字：平台上关注度最高的品牌主已经有120万粉丝，平台用户60%以上为本科学历，90%小于35岁，主要来自一二线城市，完全高质量的用户群体。这些数字品牌主感兴趣，作为同行的腾讯肯定更加感兴趣。



抖音

有了这样成熟的案例，有了这样的商业实践和论证，腾讯没有理由不出手了。腾讯需要在微信之外再开辟一块强关联的社区，当然也是新的营收增长点。

以腾讯的执行能力，这样的事那是说干就干，而且事实上对于腾讯来说，这一套玩法的整个框架几乎都是现成的，现在属于完事具备只欠内容。

首先在内容上，腾讯内容开放平台企鹅号已经可以对微视进行关联，拥有管理账号的内容作者可以将内容同步发布到微信公众号、微视、天天快报等腾讯全系内容平台。

腾讯坐拥数百万的公众号本身就是内容贡献者，其中相当一部分同时也是抖音视频内容的贡献者，腾讯如果将这部分人群顺利引导到自己的微视上，就能够获取相当数量的视频内容。

此外，财大气粗的腾讯还启动了30亿的鼓励计划，在视频内容上，微视可以做到在短时间内获取足够多的资源。



腾讯内容开放平台

其次在用户导入上，这一直都是腾讯的强项，通过微信和QQ进行引流，微视想要获得用户并不用太担心。关键问题在于如何留住用户，以前的微视最大问题在于用户被引导进去后发现根本没什么可看的。

如果微视能够保证有抖音的内容质量，想要留住用户问题不会太大。所以归根到底还是内容，这方面腾讯需要下大力气才能保证微视真正走出来。

最后在变现方式上，腾讯完全可以照抄抖音，而且在这方面比抖音更有优势。因为腾讯拥有一套完整的消费闭环，从微店到支付系统，从成熟的销售管理后台到人工智能大数据支持，品牌主能够有更畅通的变现路径。

腾讯的入局无疑会让这个市场变得更加复杂，加上这段时间头条系各产品线都处于负面舆论环境中，也让战局更加富有戏剧性。最后我们会观察阿里是否也会加入战场，但阿里在社区生态方面始终没能打出过漂亮战，竞争力会受到不少限制。

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