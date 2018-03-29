那个中国版的Animoji现在怎么样了？

就在苹果iPhone X发售之后，face ID成为了最大的关注点，而与之同时火起来了还有一种新的玩法——Animoji。这其实是个非常轻度的娱乐属性的应用，可以通过face ID将捕捉到的面部表情嵌入预设的画面中，从而产生动态表情图便于传播。

但是和所有苹果自家的应用一样，Animoji注定了只能在iPhone X上使用，其他iOS设备和Android阵营的设备都无法使用。这样一来，新的市场需求就出现了——做一个泛用式的同类应用。

在国内自然不缺这样的厂商，Afanta就是在今年2月上线的“千面秀”，这是一个自称为AI+的短视频创作平台，但其主要的功能就是类似Animoji，只不过采用了不同的技术形式，让iPhone 5及以上的iPhone机型和中高端Android手机也能使用。



千面秀

根据描述，千面秀是通过摄像头对静态2D图片进行3D控制，此外还可以添加音乐、录音、对口型等创作。

不过目前看来，Animoji这种玩法的热度已经逐渐褪去了。根据百度指数，Animoji在最近的30天日均值只有384，而在去年11月刚出来时则高达2900。这种瀑布式的退烧使得以此为卖点的仿制产品也遭受到了很大的打击。

千面秀是在今年过年期间推出的，实际上已经处于Animoji的下滑期，所以到目前为止并没有激起多大浪花。从百度指数来看，千面秀在刚发布时日均达到过530，但最近7天的日均值已经降到35，几乎没有什么动静了。

这种押宝一个核心功能的产品在创业领域并不少见，但是因此失败的也一样很多，从目前看来，千面秀主要暴露的是两个问题。



百度指数

其一，押宝一个核心功能的做法不能说是错误，但要看是什么功能。像仿制Animoji这样非刚需的娱乐功能，注定会面临社会潮流变化的问题。如果在潮流变化前没有推出新的内容来接替新的潮流，那么一旦用户兴趣寥寥了，产品也就差不多到头了。

可惜的是，Animoji的这股风潮退热得有些过快了，千面秀本身在发布时就没有赶上最关键的好时候，现在也没有提出新的玩法，如今的局面是可以预见到的。

同样例子的还有去年大火的“旅行青蛙”，当时也有不少厂商出了各种山寨游戏，结果这阵风也没吹多久就销声匿迹了。“旅行青蛙”现在的百度指数还有将近8000，尽管比峰值时的90万已经大幅缩水，但也还是要比Animoji活得滋润。

其二，千面秀开始就把目标定的太高。前面我们说过，Afanta希望把千面秀打造成基于Animoji玩法的一个短视频创作平台，但是我们都清楚做平台的难度有多大，更何况是短视频这个现在正在风口浪尖上的行业。

首先一点，Animoji的玩法其实非常有限，根据Afanta的描述，这种视频的上限非常低，并没有多少深度，想要留住用户难度就很大，更何况是要打造一个平台。

其次在内容领域目前的“玩家”已经是今日头条这种体量的了，而且手上还有FaceU这种同类型的产品，一家没有什么根基的创业公司想要在这混水里摸到鱼，难度可想而知。

这两点几乎就把千面秀的前途给定死了，如果继续在这个市场里打拼，后果可能并不会如人意。也就是说，创业公司要么能够在刚需市场掌握核心技术，要么能够在娱乐市场快速迭代，否则成功的机会会很小。

在笔者看来，如果Afanta对自己的这套技术很有信心，不妨将目光锁定到企业级商用市场，作为技术输出提供解决方案，而非泡在一天一变的消费娱乐市场，或许还有更大的发展空间。

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