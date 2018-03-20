1G1毛钱！5G时代流量资费将降到白菜价

根据工信部的规划，5G将在今年开展大规模外场实验，最快今年就能定点试商用，2020年全国商用。

5G时代的流量资费相比3G、4G时代会不会明显降低，达到传说中的“白菜价”？用户每月花费的通信费用会不会比现在少得多？



5G时代流量资费能否降到白菜价？（图片来自baidu）

5G成熟期资费基本可以达到0.1元/GB

想要推断5G的资费，我们先要从2G、3G、4G时代资费标准中寻找规律。

【2G时代】

初期资费：10.24元/MB，也就是0.01元/KB。

成熟期资费：0.16元/MB。这个期间正处在运营商从2.75G时代向3G技术演进期，因此随着技术升级流量资费会逐渐降低。此时最常见的流量套餐有5元包30MB、10元包70MB、20元包150MB、30元包280MB、50元包500MB、100元包2G、200元包5G国内流量等等。



移动GPRS流量套餐（图片来自baidu）

【3G时代】

初期资费：1元／M，相比较2G时代10.24元/MB的价格下降了90%。

成熟期资费：约合0.3元/MB。这期间常见的流量包价格则更优惠，如中国联通推出的9元300M，20元500M，30元800M等等。

中国运营商大都集中在2008年前后升到3G网络，但仅仅过了两年，也就是在2010年后，运营商们的流量资费就已经开始显著下降。



联通3G套餐价格（图片来自baidu）

【4G时代】

初期资费：0.29元／MB，初始资费相比3G时代下降70%。

成熟期资费：0.0024元/MB。移动、联通都相继推出了不限量的4G套餐。如联通冰激凌套餐，主打99元、无限流量（每月前40GB不限速），全国无漫游（港澳台除外），全国接听免费。

以冰激凌套餐为例，如果一个用户每月使用40GB流量，其单位流量费用仅为2.475元/GB，也就是0.0024元/MB。需要注意的，这99元还包括了打电话的费用，因此实际使用中单位流量资费会更低，即1元至2元之间。



不同时期流量资费对比

结论：

1. 次时代的初始资费价格基本跟前代成熟期的价格相当，如3G成熟期流量资费是0.3元/MB，对比的是4G初始阶段流量资费是0.29元/元。

2. 3G时代从初始期向成熟期演进过程中，流量资费降幅达到了70%；4G初始期向成熟期演进过程中，流量资费降幅达99%。

由此推算，5G时代如果按照第一个结论推算，它的初始阶段资费将达到1元至2元/GB；如果按照第二个结论推算，5G成熟期的单位流量资费会在0.1元/GB上下。

5G时代用户每月流量资费支出或不降反增

2G、3G、4G时代看，每次技术升级都会伴随着资费的下降。同样即将到来的5G时代也不例外。除了技术升级外，还有三个因素可能会导致流量资费继续降低。

首先就是行政手段重压。“两会期间”政府工作报告中，为运营商提出了“取消流量‘漫游’费，移动网络流量资费年内至少降低30%”的新目标。按照工信部公布的2017年全国手机上网流量平均费用26元/GB计算，“资费至少降低30%”意味着移动流量的平均资费将降至18.2元/GB。

其次，电信行业开放竞争。国内三大运营商的格局一直没有变，但是从2013年开始，工信部就针对此局面推出了虚拟运营商服务，以促进电信行业内部竞争。如腾讯、小米、阿里巴巴等已获得虚拟运营商牌照，像漫游费、月租费等统统取消，流量资费上更有无限流量套餐可选。这就给传统3大运营商提供了很好的学习范本。

最后，流量收入已经占运营商通信服务收入的主导地位。从2016年开始，中国电信中国联通以及中国移动的财报中就显示，流量收入首次超过传统语音业务收入。这就使得运营商在经营上会将更多精力向流量服务上倾斜，因此“提速降费”就是运营商提高自身竞争力的体现。而且单位流量价格下降，也会促进用户改变使用习惯，使得更多流量使用场景出现。



5G网络恐怖的速度（图片来自baidu）

现在速度有了（未来的5G带宽可以达到20Gbps），又加上单位流量费用也降低。可能很多用户会想，未来每个月的话费必定会减少，但实际情况可能是在高速和便宜的资费相结合，会衍生出更多的流量使用场景，说白了用户今后的话费不仅不会下降，还可能增长。

如智能汽车的引入，要实现自动驾驶，除了需要有自身强大的运算能力之外，还要跟城市的智能路网系统进行连接，还要跟其他车辆交换信息，这中间就需要连接移动网络，产生的流量规模可想而知。英特尔杨旭曾举例，一辆无人驾驶汽车每天将产生数据高达4TB。

此外，智慧家庭中的智能设备，也需要接入网络才能实现远程控制等等。据预测，到了5G时代，物联网应用大规模盛行起来，每个人身上需要联网的设备平均在10-15个左右。

根据工信部给出的数据显示，“提速降费”以来，目前全国人均月流量已从3年前的300M发展到现在超过1.8G。可见5G时代到来之后，万物智能应用将会让人均月流量成倍增长。

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