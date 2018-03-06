BAT想“回家” A股怎么就成了香饽饽？

初春，北京，两会。

百度董事长兼CEO李彦宏：“任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早的回来在国内的股市来上 。 ”

网易CEO丁磊：“我们当然会考虑（回A股上市）。”

搜狗总裁王小川：“搜狗看好这个事情，也有意愿回归A股，会跟着政策走。”

这些曾经“离家出走”的孩子，为何又要纷纷回到A股这个家？

BAT三家拟回归A股市场（图片来自baidu）

曾经，A股根本“看不上”BAT

由于A股对于上市公司有非常严苛的条件，所以，中国概念股上市一般首选地是美股（纽交所或是纳斯达克），或者港股。

首先，A股要求上市公司要有持续的盈利能力，即便是创业板上市，也要求企业有连续两年1000万元以上的盈利。这个标准就是对现在京东这样的公司来讲，都是一个很高的门槛。

根据京东财报显示，京东自2009年至2017年都处在亏损当中，2009年亏损1亿元、2010年亏损4.2亿元、2011年亏损14亿元、2012年亏损19.5亿元、2013年亏损5.8亿元、2014年亏损58亿元、2015年亏损64.6亿元、2016年亏损12.5亿元、2017年亏损8.35亿元。



京东盈利状况（图片来自虎嗅）

京东虽然在季度上有实现盈利，但是全年依旧处于亏损状态。即便是京东能在A股或者创业板上市，最终也会因高额亏损被退市。反观美股市场就没有盈利性这个硬指标。

其次，美股市场对于股权结构要求相对宽泛。可以允许像阿里巴巴、百度这样实行双股权结构的公司存在，对于公司股东构成也没有硬性要求。但是，国内A股不允许有双股权，股东也必须以境内形式出现。

阿里巴巴为例，截至2017年6月9日，马云持有178,272,449股，持股比例为7%，是阿里巴巴第三大股东。而阿里的第一大股东为软银，持股比例为29.2%；第二大股东雅虎持股比例为15%。按照A股要求，国内上市公司是不允许有境外股票持有人，这里日本软银和美国雅虎，就是阿里A股上市障碍。



阿里巴巴上市时股权架构图（图片来自baidu）

最后，美股注册制上要比A股快、美股市盈率早期一度比A股高、企业国际化发展等考虑，中国的互联网巨头才没有在A股上市。

BAT想靠A股分享中国经济转型升级成果

BAT等在两会期间议论回归A股市场，其实并不是偶然，一方面国内A股正在改革，另一个方面BAT等新经济企业想通过A股可以分享中国经济转型升级的成果。

全国政协委员、证监会副主席姜洋接受采访时表示，今年将继续深化IPO（新股首发）市场化改革。证监会支持国家战略，对新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”产业，重点支持创新型、引领型、示范型企业。

A股改革政策正在推进，2月28日360成功回归A股，为其他在美国上市的中概股公司开了一个好头。上市后，360市值较之前在美股退市时增长超过四倍之多，市值超3000亿人民币，成功跻身A股Top20。

富士康将登陆A股的消息也反映了A股深化改革的决心，根据彭拜新闻的报道，证监会在3月4日发布公告显示，3月8日对富士康工业互联网股份有限公司首发上会进行审核。也就说富士康2月1日才公布招股书申报稿，3月8日就将上会，可谓神速。

上海证券交易所（图片来自baidu）

根据官方发布的数据，截止到2017年12月31日，A股市场市值突破55万亿元的整数位，达到56.62万亿元，创造中国资本市场有史以来的最高年度纪录，较2016年的50.6万亿元增长了6万亿元，增幅为11.85%。这表明A股已经有足够的体量来承接向BAT这样的互联网巨头。

不过A股如此体量下，权重股构成却不理想。A股市场Top20中，银行金融是主角，其他则是集中在能源、地产、食品饮料等传统产业。当360回归A股后，目前Top20中才勉强看到了一个互联网技术公司。因此A股急需要BAT这样的中概股回归，改变现状。

现在，“CDR”将为BAT等VIE架构公司回归A股提供一个有效的解决途径。CDR即中国存托凭证，是指上市公司将部分已发行上市的外资股票托管在当地托管银行，由中国存托银行发行预托证券在内地证券市场上市交易。据财新网报道，第一批入围CDR名单已出炉，共有8家企业，除了BATJ这四家，还有携程、微博、网易以及香港上市的舜宇光学。

BAT等公司严格上讲都是外资企业，但是他的运营主体以及业务营收却都是在国内。这就导致了一个现象，BAT能享受国内互联网所带来的红利，但是面对即将到来的经济转型， 却有可能被拒之门外。

当前中国已经提出了“中国制造2025计划”，其中新型计算、高速互联、先进存储、机器人、无人驾驶技术，以及AI领域都是重点关注地方，不过这些领域目前暂未见到BAT等身影。并不是他们技术不够，而是受制于“外资身份”。

比如，百度针对无人驾驶技术推出了“阿波罗计划”。无人驾驶技术的发展离不开政府的推动，因为无人驾驶技术将是未来智慧交通的重要组成，这种关系到民生和安全的领域，自然不会向外资企业开放，至少不会让外资企业占据主导地位。

3月1日，上海市发布首轮无人驾驶车辆上路许可，获得牌照的汽车制造商是上海汽车集团和蔚来汽车。由此可见，想要参与到中国经济转型升级，一个本土企业的身份显然会更有竞争优势，机会也更多。

此外，BAT等选择回归A股是因为当前美股市场的融资能力正在下降，处在上升阶段的A股市场是一个更好的选择。截止到2017年12月31日，A股市场市值突破55万亿元的整数位，达到56.62万亿元，较2016年的增幅为11.85%；较2015年增幅为7%；较十年前的2008年增长了381%。

BAT等中概股回归A股仍旧面临挑战，根据Wind数据显示，去年共有434家公司在A股上市，IPO合计募资2283亿元（约合363亿美元），而阿里巴巴早在2014年IPO融资规模就达到破世界纪录的243亿美元。也就是说，如果再有一个像阿里这样的巨头上市，一下子就会吸干A股上流动性资金，导致其他企业融到不钱的情况出现。可见，A股所提供的融资能力还相当有限。

未来如果条件成熟，BAT还有TMD等公司回归可能都会选择A股上市，这将是一场机构和投资的狂欢。

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