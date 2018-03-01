仅仅用了不到半年的时间，短视频这一形式就在人们中间“魔性”的火了起来。越来越多的人可以对着App看上五六个小时。这些短视频App中，抖音无疑是其中的佼佼者。





抖音（图片来自于谷歌）

抖音火了！

抖音的崛起始自《中国有嘻哈》，在独家赞助了这一网综之后，抖音的市场份额开始了一飞冲天。就在两个月之前，艾瑞咨询发布了《中国短视频行业研究报告》，报告中提到抖音的用户数量在今日头条内部依旧只能排在第三的位置，因为它上面还有火山小视频以及内置在今日头条中的西瓜视频。两个月过去了，抖音的用户数量大幅度攀升。

和许多短视频平台一样，抖音也有直播的相关功能。不过对于大多数用户来说，光是看首页推荐的短视频来说就能看好一阵子。这里面既有创意类剧情小视频，也有音乐、舞蹈、搞笑等诸多方面。如果不是特定关注某几个账号的话，你根本不知道时间流中等待着你的是什么。



西瓜视频（图片来自于baidu）

根据艾瑞咨询的数据显示，2017年短视频行业市场规模达到了57.3亿元。未来三年的时间里，整个市场的规模将会达到去356.8亿元。抖音算得上是其中比较突出的一个。去年5月份的时候，抖音的日均播放量突破1亿，而三个月之后，这一数字就已经突破10亿。

抖音的用户主要来自于年轻人，与快手等平台不同，85%的抖音用户年龄都在24岁以下。年轻化是抖音的最大特点，而现在的社交媒体主导者也是这些年轻人。除了自身的内容之外，抖音的各类活动也是在吸引着这些95后乃至00后。



抖音（图片来自于谷歌）

年轻人们把上抖音称作“抖”一下，毕竟每个抖音短视频时长在15秒钟左右，而且这同样可以给人一种新潮娱乐化的感觉。不过，除了抖音内容生产者之外，大部分的人观看抖音的时候会选择“瘫”在家里，这在某种程度上也可以称作“抖音土豆”。

抖音为什么会火？短视频风口+“同质化”

抖音的兴起其实是很出乎人们预料的，但事后进行分析不难发现，抖音的走红可以说占据了天时地利人和。

天时指的就是目前国内短视频的风口。随着智能手机和通讯技术的不断进化，人们使用智能手机观看以及拍摄制作视频越来越方便。之前内容创作者如果想要拍出一些有创意的视频，还需要购置大量专业的设备，现在仅仅需要一部手机就可以搞定一切。短视频耗费的流量越来越少，这也给了使用手机流量来观看短视频提供了先决条件。

地利指的是抖音这种年轻化以及去中心化的特点。抖音的运营在应用中推出了许多活动，但最终用户产生的内容还是会趋向于同质化。许多人认为这会成为抖音的缺陷之一，不过正式因为这种易于模仿性，才会让越来越多的用户参与进来。同时，年轻用户是现在市场的主流，把握住了年轻用户也是抖音大火的重要因素。

人和指的是今日头条对于抖音的支持。抖音的公司创始人今日头条技术总监梁汝波，可以说从诞生之日起他们就与今日头条有着血亲关系。无论是在资金以及宣传，今日头条都对于抖音有着极大的帮助，而抖音也给今日头条带来了意外的惊喜。

今日头条想做社交，但短视频风口给了抖音不同的结局

事实上，今日头条投资抖音，主要的目的是为了进行社交的尝试。今日头条是以智能分发、个性化推荐信息起家，但是对于大部分用户来说，依旧是社交平台的粘着度会更高。因此，在抖音平台上做社交，也是今日头条的期许，应用中的附近功能就是一个重要的证据。

令人难以预料的是，短视频的风口来的比社交平台还要迅猛。在本月的中国区App Store中，抖音的排名一直处在前三名，仅仅被此前大火的《旅行青蛙》以及《绝地求生》授权手游压过一头。使用抖音的年轻人对于社交平台兴趣不大，微博粉丝数量也仅有400出头。

抖音的“魔性”不仅仅局限于国内，甚至已经辐射至海外。目前，抖音的业务已经覆盖东南亚、日韩、北美、欧洲、拉美等全球其他地区，在部分地区的App Store中排名甚至经常盖过YouTube以及Instagram等软件。



日本和泰国App Store下载排行榜（图片来自于ifeng）

进入海外之后，人们惊奇的发现，国外用户的玩法其实与国内也没有什么差别。对于抖音来说，营造出这种年轻人喜爱的氛围正是他们能够取得成功的地方。文化背景的差异各有不同，但抓住潮流这点来做文章，也算是把握住了年轻人的所思所想。

结语

在大部分人看来，抖音的成功偶然性很大，而且一直把他们当作是一匹黑马。然而，抖音具备所有爆款应用的特性，同时去中心化、年轻化也让他们脱颖而出，深受年轻人喜爱。

至于抖音的未来是否依旧可以如此“魔性”，笔者认为需要抖音的内容团队在不打破目前定位的情况下，引入更多受到年轻人喜欢的内容。同时，积极应对随着年龄推移所带来的用户流失，也是抖音团队的重要工作。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：为什么你会刷抖音“再也停不下来”http://news.zol.com.cn/679/6795098.html