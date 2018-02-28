【中关村在线新闻资讯】2月28日消息，360公司在今天召开了重组更名仪式，在仪式上360宣布他们重组成功并正式登陆A股。除此之外，他们的证券简称及代码，由江南嘉捷（601313）变更为三六零（601360），公司名称变更为三六零安全科技股份有限公司。



360正式重组成功上市A股：更名为三六零（图片来自于weibo）

不仅仅变更公司名称，360公司对于管理层也进行了一次大的更新。公告中披露，金志峰不再担任原公司董事长和总经理职务，由周鸿祎接替，任期三年。此外，公司还聘任姚珏担任公司财务负责人，聘任姚珏、杨超、谭晓生、廖清红、曲冰和石晓虹担任公司副总经理，聘任张帆担任公司董事会秘书。

360公司2016年7月宣布完成私有化交易，从美国纽约证券交易所摘牌。去年11月3日，江南嘉捷电梯股份有限公司发布重大资产重组报告书，购买资产交易对方名称中，排在首位的是天津奇信志成科技有限公司。

报告书称，在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。本次交易完成后，奇信志成将持有本公司总股本的48.74%，为本公司控股股东。周鸿祎直接持有本公司12.14%的股份，通过奇信志成间接控制本公司48.74%的股份，通过天津众信间接控制本公司2.82%的股份，合计控制本公司63.70%的股份，为本公司实际控制人。

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