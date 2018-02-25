【中关村在线新闻资讯】2月25日消息，近日美国投资网站Fool专栏作家表示，苹果公司即将在今年推出全新的iPhone X手机。不过，消费者们无法指望苹果降低这款新机的价格。Fool认为，iPhone X的售价不会低于899美元。



分析师称下代iPhoneX不降价：起码需要899美元（图片来自于谷歌）

他们认为，根据现有情报来看，下一代iPhone X的制造成本相比现在会进一步的提升。各种性能上的提升都会拉高第二代iPhone X的价格。这位专栏作家认为下一代iPhone X的起步价仍然为999美元，而更大屏幕的iPhone X后续机型的最低价可能是1099美元。

今年苹果将推出三款不同型号iPhone的传言已经出现了一段时间了，而廉价版iPhone X也成为了各大爆料人提到最多的产品。就在最近，又有供应链人士表示，今年三款iPhone中廉价版的出货占到了六成。

据了解，苹果的这三款新机是三个不同的尺寸，包括6.1英寸的单摄LCD屏版本（可看作廉价版iPhone X）、5.8英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X二代）以及6.5英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X Plus）。其中，廉价版iPhone X出货量占到了60%，而iPhone X二代和iPhone X Plus两款手机各占20%。

此前巴克莱银行的一份报告显示，根据2017年第四季度的报告和CES供应链会议内容，苹果将在下代iPhone X上继续使用TrueDepth 3D传感器，这就意味着正面的“刘海”还是无法移除。不过报告也表示，新一代的传感器体积将进一步缩小，因此“刘海”应该也会更小。到时候全面屏的效果将会进一步提升，但是对于应用开发者来说，就又要多一个适配标准了。

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