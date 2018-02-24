苹果iMessage支持转账功能 部分国家已可见

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息：之前一直有消息称苹果将为iMessage推出用户转账功能，现在似乎苹果已经在着手推进了。有不少海外用户反映，看到了iMessage转账的部分信息。

据外媒报道，爱尔兰、巴西、西班牙等地区的iMessage用户表示，他们已经看到iMessage用户转账功能，但是目前还没办法使用。尤其是巴西，该国目前甚至还没接入苹果的支付服务，这就更让人奇怪了。

但不管怎么说，苹果想要整合社交与支付的野心非常明显，库克曾在电话会议中表示，将在2018年在全球范围内推广iMessage的用户转账功能。



Apple Pay

我们国内的用户已经非常习惯微信支付中这样的使用环境了，但在国外却是另一番景象，因为他们的社交服务和支付服务往往是掌握在不同的商业公司手里，想要整合到一起并没有那么容易。

因此苹果十分看好这个市场，也有能力提供这样的服务。iMessage是苹果iOS自带的聊天工具，只要有苹果帐号就可以使用，同时苹果也在积极推进Apple Pay，这两者结合对苹果来说是可行的。

除了苹果之外，Facebook旗下的Messenger也在做类似的工作。不得不说，在这一点上，我们要比国外先进得多。

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