《塞尔达传说》DICE夺魁 任天堂成最大赢家

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息：与TGA、GDC并称为游戏界三大奖的DICE在今年举行了颁奖典礼，其中最受关注的“年度最佳游戏奖”毫无悬念地颁给了《塞尔达传说：旷野之息》。



塞尔达传说：旷野之息

DICE这个名字是Design（设计）、Innovate（创新）、Communicate（交流）、Entertain（娱乐）这四个单词组成，是美国互动艺术与科学学院下属两万余家会员单位组织评选的互动娱乐奖项。

该奖项不同于TGA的媒体奖和GDC的行业工会奖，而是由学院的专门小组提名入围名单，再由学院的游戏开发者成员投票选出的奖项，有着更浓厚的学院奖气质。

这届DICE评奖中，《塞尔达传说：旷野之息》一口气拿下了“年度最佳游戏”、“年度最佳冒险游戏”、“游戏设计杰出成就”、“游戏指导杰出成就”四项大奖，可谓风光无限。

而《塞尔达传说：旷野之息》的开发商任天堂也成为本届的最大赢家，以下获奖游戏均为任天堂开发：

最佳手游：《火焰纹章：英雄》

最佳掌机游戏：《密特罗德：萨姆斯归来》

最佳家庭游戏：《一起剪纸吧》

DICE精神奖：《一起剪纸吧》

终身成就奖：竹田玄洋（任天堂）

最佳音效奖：《超级马力欧：奥德赛》

最佳赛车游戏：《马力欧赛车8 豪华版》

最佳冒险游戏：《塞尔达传说：旷野之息》

游戏设计杰出成就奖：《塞尔达传说：旷野之息》

游戏指导杰出成就奖：《塞尔达传说：旷野之息》

年度最佳游戏：《塞尔达传说：旷野之息》

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