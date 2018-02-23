谷歌:企业现可向Android用户发RCS短信

【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，微信等即时通信工具的崛起让短信彻底失去了竞争优势，并逐渐退出历史舞台。不过，谷歌和运营商还是希望让短信能够发挥余热，因此谷歌决定推出“RCS商业信息”。



企业现可向Android用户发RCS短信（图片来自baidu）

RCS信息主要是针对Android系统设备的用户，用户利用RCS可以发送除文本信息和基本的彩信之外的内容，包括发送更高清晰度的照片、共享位置、发送文件和创建群聊信息等，未来还将实现更多功能，像是T-Mobile已经利用RCS推出了视频通话功能。

例如当你完成酒店预订之后，传统SMS信息只会告诉你成功预订的消息，而RCS商业信息能够显示酒店的地址、所预订方的照片，能够直接和大厅客服聊天的客服按钮链接等。

根据谷歌的介绍，当前加盟的品牌厂商包括礼品花卉电子商务公司1-800 FLOWERS、隐形眼镜公司1-800 Contacts、DHL、Booking.com以及Subway。

另外全球55家运营商也开展合作，其中国内包括中国电信和中国联通。以及11家手机OEM厂商开展合作，包括HTC、联想、LG、三星和中兴等等。

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