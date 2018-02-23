【中关村在线新闻资讯】2月23日消息，苹果公司的智能音箱HomePod刚刚上市了不到一个月时间，而这款音箱在美国市场取得了巨大的成功。市场调研公司Loup Ventures近期放出了一批新的数据，HomePod目前已经拿下了美国市场3%的市场份额。



苹果HomePod拿下北美智能音箱份额3%（图片来自于DigitalTrends）

目前，HomePod的销量依旧落后于亚马逊公司的Echo智能音箱、谷歌公司的Google Home以及微软公司的Cortana所搭载的设备。不过，HomePod的音质获得了大量的评论家的好评。

美国罗森布拉特证券分析师Jun Zhang日前在发给投资者的报告中指出，苹果可能会在今年秋天推出低配版的HomePod。分析师在报告中指出，低配版HomePod的售价将在150-200美元（约合人民币944-1260元）之间，相比标准版349美元（约合人民币2200元）的价格要低了不少。

目前亚马逊Echo的价格为180美元，谷歌的Google Home甚至更低，仅为129美元。至于这款廉价版HomePod会做出怎样的改变，报告当中并未提及。不过可以预见到的是，音质是最有可能出现缩水的地方。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果HomePod拿下北美智能音箱份额3%http://news.zol.com.cn/678/6789066.html