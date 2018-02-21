B站正式向360快视频发送律师函 要求停止侵权

【中关村在线新闻资讯】2月21日消息：“360快视频盗搬B站内容”一事继续发酵，面对360方面昨日的回应，B站显然并不接受，并与今日正式发出律师函。

在律师函中，B站称360快视频存在大量盗搬B站UP主的视频、昵称、头像以及用户评论的情况，是一起性质极为恶劣、规模巨大、情节极为严重的网络侵权事件。

对此，B站要求360快视频：

1、立即全面、彻底地停止所有侵权行为，即贵司应在收到本函之日起一个工作日内，从贵司运营的快视频平台（App及网站）上移除所有侵权内容（包括但不限于任何和所有未经授权发布或盗用的相关B站UP主的视频、昵称、头像及用户评论等）；

2、在收到本函后，在贵司运营的快视频平台（App及网站）上发布书面声明，向被侵权的所有B站UP主及B站公开赔礼道歉，消除不良影响。

据B站方面反映，目前授权B站维权的被侵权UP主已经超过100人，其他被侵权UP主达数千人。



注：UP主指在视频网站、论坛、ftp站点上传视频音频文件的人，即upload的简称。



律师函



律师函

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