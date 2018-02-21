英国央行直言：比特币不具备货币属性

【中关村在线新闻资讯】2月21日消息，英国央行英格兰银行行长马克·卡尼（Mark Carney）表示，根据货币的标准衡量，作为一种货币，比特币是不成功的，它既不能保值，也不能用来购物。



比特币不具备货币属性（图片来自baidu）

卡尼向位于伦敦的摄政大学的学生表示，“按传统货币标准来衡量，迄今为止比特币是失败的。它不能保值，因为其价格五花八门；没有人把它用作交易的媒介。”

卡尼在回答学生提问时表示，但加密货币的底层技术，被证明可以作为以分散方式验证金融交易的一个途径。

据了解，2017年12月，比特币价格曾经达到顶峰，近20000美元，如果当时购买，在过去一个月的时间里，财富蒸发一半多。就在上周，比特币更是接连暴跌，连续跌破10000美元关口；9000美元关口；8000美元关口。

不过近期，在加密货币价格大跌期间，一位神秘的投资者买入了价值3.44亿美元的比特币，相当于96650个比特币。由此比特币迎来反弹，重新站上10000美元关口。

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