联想ZUK Z3再次曝光：配全面屏+骁龙845

【中关村在线新闻资讯】2月16日消息，今年1月8日，联想集团副总裁常程在微博上用ZUK Z2 Pro发表了一段话“凡事一定要亲手做，直到承受不了为止”并有一张配图，这预示着ZUK手机即将回归。现在有消息称，联想即将发布的新机是ZUK Z3，发布时间或将在4月份。



联想ZUK Z3再次曝光（图片来自baidu）

当前已经有消息人士放出消息，称在新机的外观设计方面上，这一次的ZUK Z3将会采用目前市场中十分主流的全面屏设计方案。该机左右极窄边框上下额头也控制的十分出色，整个屏幕的屏占比十分的高。

新机的背部，这一次的ZUK将会搭载后置双摄，而双摄的位置则位于机身的中间偏上的位置，目前指纹识别的具体信息还尚未曝光。在整体上来看，该机将使用金属材质机身。

配置方面，这一次的ZUK Z3将定位高端旗舰系列，所以该机将搭载今年的旗舰级处理器骁龙845。在新机的内存方面，该机将会在6GB+64GB/128GB的存储空间；双摄像头，其组合方案为黑白加彩色，双摄像素均为1600万像素，在前置摄像头上该机则搭载了一枚1200万像素摄像头。

另外，这一次的ZUK Z3将继续保留U-Touch的功能，但指纹方案如何解决还尚未曝光。



联想ZUK Z3再次曝光（图片来自baidu）

至于发布时间，联想集团副总裁常程曾发布微博暗示ZUK将回归，并且在配图中暗示发布会计划在4月23日。

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