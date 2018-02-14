【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，据消息人士称苹果今年发布的iOS 12系统将带来新功能，例如FaceTime中可以使用Animoji特效。



传苹果将在iOS12的FaceTime中加Animoji（图片来自baidu）

苹果将Animoji加入FaceTime将进一步提高iOS的使用体验。虽然苹果的人像特效旨在表现真实，但将FaceTime的这项新功能似乎是在另辟新径的向这些人群主动示好。

另外在这个新的iOS中，苹果还有可能带回一个老功能，那就是备受期待的信息iCloud云同步，这个备受果粉喜爱的功能终于回归。

除此之外，苹果在iOS12中不会增添太多新功能。苹果副总软件技术的高级副总裁费德林（Craig Federighi）向开发团队公布了一个新的计划，他表示，iOS开发团队今年的最重要工作，是修补iOS存在的各种漏洞，另外提高运行速度和流畅性。

据报道，iOS开发团队原定在新版系统中推出一些新功能，比如对主屏进行重新设计，另外对电子邮箱客户端进行升级，另外还准备对拍照功能进行优化。但是根据费德林的要求，这些开发新功能的工作，已经延期到了明年。

不过，媒体指出，今年WWDC2018大会上，苹果依旧会发布iOS 12系统，而iOS12 中仅仅是一些小部分新功能，主要涉及到增强现实软件以及健康类软件。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传苹果将在iOS12的FaceTime中加Animojihttp://news.zol.com.cn/678/6785801.html