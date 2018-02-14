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    不叫派！谷歌Android9.0代号Pistachio Ice Cream

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月14日消息，据彭博社报道，谷歌Android 9.0的初步代号已经确定为“Pistachio Ice Cream”(开心果冰淇淋)，并将带来极大的功能变化。

    不叫派！谷歌Android9.0代号Pistachio Ice Cream
    谷歌Android9.0代号Pistachio Ice Cream（图片来自baidu）

          不过彭博社方面指出，按照Google的惯例，如此长的三个单词代号，通常都只会在安卓新版本开发初期使用，后期会更换为更简单的单个或双个单词代号。

          另外彭博社指出，Android 9.0的一个核心变化就是会支持类似iPhone X的刘海屏设计，能更好地优化屏幕内容布局，让系统和应用充分利用整个屏幕，尤其是刘海左右两侧的角落。

            随着屏幕面板的成熟，今年会有越来越多的安卓手机也用上刘海屏，据说甚至包括华为。当然，Android 9.0的其他新特性还会有，改进Google助手可集成于应用之中、优化电池续航、支持多屏和可折叠屏幕等等。

            谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。

           据xdadev的主编Mishaal Rahman爆料，3月14日是知名的Pi日，也就是纪念数学中的圆周率π，同时这个Pi也和Pie同音。据说会被选为今年Android 9.0系统的点心符号。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：不叫派！谷歌Android9.0代号Pistachio Ice Creamhttp://news.zol.com.cn/678/6785377.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6785377.html report 1141    【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，据彭博社报道，谷歌Android 9.0的初步代号已经确定为“Pistachio Ice Cream”(开心果冰淇淋)，并将带来极大的功能变化。谷歌Android9.0代号Pistachio Ice Cream（图片来自baidu） ...
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