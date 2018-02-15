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    Win7/8.1新福利！微软拟下放Win10安全服务

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯2月15日消息，Windows 7以及Windows8.1免费升级到Windows10的渠道已经关闭，但是微软对于Windows7以及Windows8.1用户的安全问题依旧上心。

    Win7/8.1新福利！微软拟下放Win10安全服务
    微软拟下放Win10安全服务（图片来自baidu）

            微软给出的最新公告来看，他们打算从今年夏天开始，将Windows 10上的高级威胁保护（ATP是由Azure提供支持）服务带到Windows 7、8.1系统上，这样可以让两个系统更安全。

           据了解， 微软已经正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support），转入扩展支持/外延支持阶段，意味着今后将不能定期获得功能/安全性更新了，只有在遭遇关键和重大BUG时才会得到微软的修补。据悉扩展支持将持续到2023年1月10日。微软要在2020年1月14日最终淘汰Windows7系统。

           今后，Win7/8.1想要使用正版Win10，官方就只推荐付费购买这一种方式了。其中，Windows 10家庭版海外价119.99美元、国内888元，Windows 10专业版海外售价199.99美元。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Win7/8.1新福利！微软拟下放Win10安全服务http://news.zol.com.cn/678/6785234.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/678/6785234.html report 868    【中关村在线新闻资讯】2月15日消息，Windows 7以及Windows8.1免费升级到Windows10的渠道已经关闭，但是微软对于Windows7以及Windows8.1用户的安全问题依旧上心。微软拟下放Win10安全服务（图片来自baidu）微软给出的最新公告来看，他们打算从今...
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