提早一年！传中国移动计划2019年推5G服务

【中关村在线新闻资讯】2月14日消息，近日有消息称，中国移动公司计划在2019年底前为消费者提供全面的5G服务，比原定的2020年提前一年，中国手机用户将见证新一代商业网络的到来。



传中国移动计划2019年推5G服务（图片来自baidu）

中国移动最新采用了“分层分组网络(SPN)技术”，该技术将有助于运营商管理网络的架构、带宽、流量、延迟以及时间同步，使提前普及5G服务成为可能。分层分组网络(SPN)技术被视为5G网络的一项关键技术，它将允许操作人员有效地在特定的应用程序中分割网络的某些部分。

中国移动表示，SPN技术与柔性以太网(Flex E)的结合将保证传输层各层之间的服务质量和层级隔离。中国移动希望联合国下属的国际电信联盟(ITU)对SPN进行标准化，并已获得了硬件和软件测试公司Viavi的支持，以创建一个由网络设备制造商、芯片开发人员和无线电收发器制造商使用的通用互动平台。

另外，按照3GPP规划，5G标准分为NSA和SA（Standalone独立组网）两种。SA标准计划于明年6月签署通过，比如中国移动牵头的版本也会在同期完成。

早前消息， 根据工信部的方案，我国的5G承载频段是Sub 6GHz的中频，也涵盖在此次标准范围内。中国工业和信息化部发布通知，正式宣布规划3300-3600MHz、4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段，其中3300-3400MHz频段原则上限室内使用。

此前，网友曝光了一份高通/华为/Intel/三星的5G基带储备情况，进度和技术水平都比较类似。目前，高通确认首款5G手机2019年上半年推出，华为则是下半年。

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