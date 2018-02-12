苹果早就知情！iOS9源代码系实习生泄露

【中关村在线新闻资讯】2月12日消息，日前Motherboard的报告显示，iOS9源代码泄露人是苹果的前实习生。他的本意是帮助他在iOS越狱社区的几个朋友来更改苹果的默认操作系统。



iOS9源代码系实习生泄露（图片来自baidu）

根据最初接受到代码的几个人之一的说法，这位前实习生显然已经获得了“各种各样的苹果公司内部资料和其他东西”。刚开始，几个朋友都承诺这个秘密只有自己知道，但是在去年的某个时间知道秘密的人已经远远不止这几个了。最终，苹果的源代码被直接公布在一个聊天群里，并于四个月前在Reddit上共享。

这件事显然没有停止，在本周它又再次被发布到GitHub上，就是我们现在所看到的局面。目前，苹果也正在要求GitHub删除。

不过最令人震惊的是苹果的态度，因为苹果的一名消息人士称：其实源代码在GitHub公布之前，苹果就已经知道泄露的事了，毕竟它已经在越狱社区流传有一段时间了。

据了解，除了iBoot代码之外，泄露信息中还包括了一个文档目录，其提供了与iBoot相关的附加信息。Redmond Pie指出，这有助于轻松为iPhone / iPad找到用于永久越狱的bootrom漏洞。

另外，安全专家表示，大家对此也不必过于恐慌，毕竟较新款的iOS设备都已经受到了“安全区域”（Secure Enclave）的保护。

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