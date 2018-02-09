【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，虽然微软已经放弃了Lumia这一品牌，不过现在有更多的有关未上市Lumia品牌手机的信息流出。就在最近，一款未上市的Lumia 950手机原型机流出。这款手机也支持了Surface Pen，不过最终种种原因没有上市。



传Lumia 950原型机流出：可以运行Windows 10（图片来自于推特）

从流出的原型机图片来看，这款Lumia 950型号为RX-130，可以成功运行Windows 10 ARM64。这款原型机是在2015年的Build开发者大会上微软用于展示移动愿景的设备。不过，这款原型机还是阉割了许多的功能。

事实上，许多Lumia手机都可以运行Windows 10 ARM。上个月的时候，一位民间的大神Gustave M利用Lumia破解工具Windows Phone Internals软件成功在Lumia 830上成功运行了Windows 10的ARM版本。



这只是一次简单的尝试，还存在很多兼容性问题，距离真正的X86手机还有很远的距离。在这之前，坊间就有关于微软Surface Phone的消息流传。

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