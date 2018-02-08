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    华为P20邀请函被曝光：暗示会有徕卡三摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月8日消息，英国媒体Pocket-lint报道称，华为最新放出的邀请函显示，确认将于3月27日在巴黎举办新品发布会，至于发布会的主角将会是传闻已久的华为P20系列手机。

    华为P系列邀请函曝光：暗示会有徕卡三摄

    华为P系列邀请函曝光：暗示会有徕卡三摄
    华为P20邀请函被曝光（图片来自腾讯）

     

           报道称，此次发布会的主题是 “See Mooore With AI”中，别出心裁的出现了三个“OOO”，或许暗示新机会搭载传说中的徕卡三摄，并主打AI智能拍照功能。

          此前爆料大神@evleaks曾透露，华为P系列新机的主摄像头将会采用“ProTriple-lens”三镜头设计，拥有4000万像素以及五倍混合变焦功能，并且还装载了全新感光组件与光学防抖系统。同时借助升级专业AI相机助手，能够即时场景识别以及自动计算帧率，能够在不同的场景下切换到最佳的参数设置和模式。

           其他方面，华为P20系列将包括华为P20，P20 Plus和P20 Lite三款机型。华为P20将会采用18.7:9的异形屏设计，而华为P20 Lite则会配有19:9的异形屏。至于华为P20 Plus不出意外的话，也同样也是18:7的异形屏。

          硬件配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步。而P20 Lite则是麒麟659处理器。以上三款机型将有黑色，金色，粉色，紫色和蓝色等五种色彩款式可选。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为P20邀请函被曝光：暗示会有徕卡三摄http://news.zol.com.cn/677/6779055.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6779055.html report 1111    【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，英国媒体Pocket-lint报道称，华为最新放出的邀请函显示，确认将于3月27日在巴黎举办新品发布会，至于发布会的主角将会是传闻已久的华为P20系列手机。华为P20邀请函被曝光（图片来自腾讯）报道称，此次发布会的主题...
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