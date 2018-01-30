腾讯等四巨头收购万达股份 万达辟谣退出房地产

【中关村在线新闻资讯】1月30日消息：腾讯、苏宁、京东、融创四家巨头在昨晚与万达商业签订战略投资协议，将投资340亿元人民币收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份，万达商业则将借势进入线上线下融合的“新消费”领域。

据报道，在交易完成后，万达商业将更名为万达商管集团，并撤出房地产开发，转为商业管理运营企业，利用腾讯、苏宁、京东的线上资源和万达、融合的线下资源，打造线上线下融合的商业模式。

不过在消息公布后，网上对这笔交易产生了一些解读，认为万达将放弃房地产业务，并在新零售领域和腾讯站在了一边对抗阿里巴巴。

对此，万达在今天进行了回应，表示只是万达商业不再涉及房地产领域，万达已经成立了专门的房地产公司。同时对于“选边站”的质疑，万达表示己方 仍然是万达商业控股股东，拥有线上线下融合发展的主导权和决策权，不会“选边站队”。



万达

以下为回应原文：

1月29日，万达商业与腾讯等投资者签订战略投资协议，联手打造线上线下融合的“新消费”，个别媒体将此解读为万达在互联网巨头“新零售”的竞争中“选边站队”。对此，万达集团表示：纯粹从公司商业利益出发选择合作伙伴，万达仍然是万达商业控股股东，并拥有线上线下融合发展的主导权和决策权，不会“选边站队”，也不会做伤害其他方利益的事。

此外，“万达将彻底退出房地产”纯属误读，消息中明确指出是万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。2017年万达集团年报中明确今年成立地产集团，继续开发万达广场重资产等房地产业务。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：腾讯等四巨头收购万达股份 万达辟谣退出房地产http://news.zol.com.cn/676/6766920.html