赶紧升！微软发紧急补丁移除Spectre V2问题代码

【中关村在线新闻资讯】1月29日消息， 英特特已经向各个合作伙伴发布了针对Meltdown和Spectre两大CPU漏洞的补丁，但是由于该补丁还有问题，因此微软等又紧急做出了修改，并发布了紧急补丁已解决问题。



微软发紧急补丁移除Spectre V2问题代码（图片来自baidu）

英特尔表示，紧急安全补丁有用户在安装之后反馈称Spectre variant 2整合补丁在部分Windows设备上出现了不稳定（随机重启）问题。

对此微软表示，开展的测试中，在系统不稳定的情况下已经出现了数据丢失和损坏的情况。今天已经上线了非常态更新KB4078130，特别删除了涉及 CVE-2017-5715漏洞修复的内容。在我们的测试中，能够有效阻止上述描述的行为。

本次更新覆盖Windows 7（SP1）、Windows 8.1以及所有Windows 10版本，涵盖桌面端和服务端。如果你的设备存在影响，那么可以前往Microsoft Update Catalog网站进行下载。

早前消息，Google Project Zero 和奥地利格拉茨技术大学等机构的研究人员在本月正式披露了三个处理器高危漏洞，分别编号为 CVE-2017-5753（Variant 1）、CVE-2017-5715（Variant 2）和 CVE-2017-5754（Variant 3），前两个漏洞被称为 Spectre，后一个漏洞被称为 Meltdown。

其中Spectre Variant 1 影响 AMD，英特尔和 ARM 处理器，而所有三个漏洞都影响英特尔处理器，研究人员已经开发出了概念验证的漏洞利用。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：赶紧升！微软发紧急补丁移除Spectre V2问题代码http://news.zol.com.cn/676/6765876.html