【中关村在线新闻资讯】1月29日消息，此前曾有消息显示，诺基亚即将在今年的巴塞罗那MWC2018上公布一批新品。就在最近，知名跑分站GeekBench出现了一款名为Nokia 7 Plus的新机，并且出现了这款手机的详细配置。



Nokia 7 Plus现身跑分站：骁龙660+4G内存（图片来自于推特）

从跑分信息上可以看出，Nokia 7 Plus搭载了高通骁龙660八核处理器，并配备了4GB的内存，并直接运行Android 8.0系统。从配置上来看，Nokia 7 Plus主要面向中端市场。根绝以往的规律来看，Nokia 7 Plus将配备更大的屏幕以及更大的电池容量。

诺基亚在HMD运营下正在焕发新的生命力，新机一个接一个的推出就能看出。现在富士康内部员工在网上爆料称，诺基亚准备了一款全新的拍照旗舰。

从富士康员工曝光的设计图看，诺基亚这款后置五摄像头手机，采用了转盘设计，整个摄像头面积基本上行占去了机身背部一半以上的面积，同时五个摄像头不分主副摄像头，可以跟需求转动。

至于这款是会不会支持360度全方位捕捉技术，暂时未知，但是诺基亚在这方面已经有相当的技术储备如OZO相机。另外去年HMD与蔡司从新签订了独家协议，而前者当时就曾构造了一款转盘式的多枚摄像头手机，整体造型跟上述曝光的信息基本一致。富士康内部员工还指出，这款手机会在今年年中量产，而下半年登场亮相。







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