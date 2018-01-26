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    Win11曝光 代号“Core OS” 明年推出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周振鲲

    Win10发布距今已经有两年半的时间了，微软对其“修修补补”也有五次了，而第六次的更新也正在进行中。根据消息爆料，Win 11级别的开发项目“Windows Core OS”也在进行中。

    Win11曝光 代号“Core OS” 明年推出
    图片源于网络

    该系统将会更统一，并采用现代且模块化的设计，其中一个子项目代号Andromeda OS，可以支持双屏，据说要用在折叠屏的Surface手机中。据Windows Central报道，用于PC子项的代号为Polaris（北极星）。其依然可以运行在像是台式机、二合一等形态的PC产品上，但代码几乎大量重写，剥离了很多Windows 10专业版的底子，完完全全基于UWP和现代硬件定制。

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    虽然这样像在复制一个Windows 10 S，但爆料人称，Windows 10 S和Windows 10 Pro的NT内核底层是一致的、共享的，这也导致Windows 10 S可以无缝升级Pro以便运行Win32 exe，但Polaris则不可能。

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    图片源于网络

    在Polaris上，微软放弃了直接运行Win32程序，但可能会像骁龙835笔记本一样，构建一个模拟容器实现兼容，只是效率会比ARM更高。另外，通过一种能自适应的Cshell UI，使得基于Windows Core OS的PC、手机等有着一致性的体验、自然过渡和切换。

    Win11曝光 代号“Core OS” 明年推出
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    根据目前分析，Polaris版操作系统将在2019年正式发布，至于还会有哪些新特性，还是让我们拭目以待吧。

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