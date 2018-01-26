Win11来啦！代号Windows Core OS 预计2019年发

【中关村在线新闻资讯】1月26日消息， Windows 10正式发布已经有两年半的时间，微软对此也前后推送了五个正式版（Build 10240到16299）更新,而第六个正式版更新（RedStone 4）也已经路上。现在最新消息称，“Windows 11”级别的开发项目“Windows Core OS”正在执行中。



Win11代号Windows Core OS（图片来自baidu）

外媒报道称，这个系统将会更统一，并采用现代且模块化设计，其中一个子项目代号Andromeda OS，可以支持双屏，据说要用在折叠屏的Surface手机中。

据Windows Central报道，用于PC子项的代号为Polaris（北极星）。其依然可以运行在像是台式机、二合一等形态的PC产品上，但代码几乎大量重写，剥离了很多Windows 10专业版的底子，而完完全全基于UWP和现代硬件定制。

在Polaris上，微软虽然放弃了直接运行Win32程序，但可能会像骁龙835笔记本一样，构建一个模拟容器，实现兼容，只是，效率会比ARM更高。

另外，通过一种能自适应的Cshell UI，使得基于Windows Core OS的PC、手机等有着一致性的体验、自然过渡和切换。

据悉，Polaris将和Windows 10专业版这类SKU共存，只搭载在新硬件平台的设备上，有一种轻OS的既视感。

目前的分析是，Polaris版操作系统将在2019年发布。

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