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    ZOL年度科技大会年度产业推动奖出炉

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    　　今天的中关村在线年度科技产品大奖评选上，在众多奖项中还颁出了“年度产业推动奖”，旨在表彰那些在2017年间对所在产业产业深远影响和推动力的产品。

    　　获得中关村在线年度科技产品大奖评选“年度产业推动奖”的分别是：高通骁龙X50 5G Modem，以及OLED电视。

    ZOL年度科技大会年度产业推动奖公布
    X50 5G Modem

    　　高通骁龙X50 5G Modem获奖理由：

    　　这是一颗代表未来网络生产力的5G Modem，它在28GHz毫米波频段上实现全球首个正式发布的5G数据连接，验证了其实力并非浪得虚名。也充分证明了高通在移动通讯的大幅领先优势正在延伸至5G，真正彰显了高通在5G领域的领导地位和在移动连接技术方面的深厚积淀。

    　　更重要的是，高通骁龙X50 5G Modem的诞生，激发了消费者对新一代通讯网络的期待，帮助厂商加速5G终端的研发，为5G NR的商用预留更多准备。

    ZOL年度科技大会年度产业推动奖公布
    OLED电视

    　　OLED电视获奖理由：

    　　随着中产阶层的迅速崛起，定位高端的OLED电视就像龙卷风一样席卷而来，迅雷不及掩耳之势“统治”2017年全球高端电视市场。

    　　LG Display携手创维、LG电子、索尼、飞利浦。康佳、长虹等品牌齐心协力，共同开启OLED电视普及化之路，让越来越多用户享受到先进显示技术带来的绝妙视听体验，推动显示产业健康发展。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6759287.html report 1043 　　今天的中关村在线年度科技产品大奖评选上，在众多奖项中还颁出了“年度产业推动奖”，旨在表彰那些在2017年间对所在产业产业深远影响和推动力的产品。　　获得中关村在线年度科技产品大奖评选“年度产业推动奖”的分别是：高通骁龙X50 5G Modem，以及OLED...
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