2018年1月23日，科技无疆——中关村在线2018年度科技大会暨产品颁奖盛典在北京北辰洲际酒店举行。颁奖盛典现场，中关村在线公布了众多奖项。其中，金酸莓奖无疑是非常引人关注的。今年的金酸莓奖是从用户期望的角度出发进行评选，最终这一奖项颁发给了苹果公司和iPhone X。





ZOL年度科技大会金酸莓奖公布：苹果iPhoneX当选



iPhone是一款改变科技产业的产品，不过作为纪念其10周年的产品，iPhone X显然没有达到产业和用户对它的期望。尽管iPhone X确实引领了很多产业上的创新方向，包括全面屏、面部识别等领先业界的特性，不过，iPhone X的价格很快跌破了首发价是实打实的市场反馈。

iPhone X的诸多新功能是他们的卖点，但用户对于全面屏和面部识别的反馈也是褒贬不一。很多人都认为iPhone X没有满足自己对苹果周年纪念旗舰机型的期望。为了实现全面屏，苹果做出太多激进的改变：刘海设计让应用程序的适配和兼容相当困难，放弃指纹识别改用面部识别在部分场景下导致必须输入密码，取消home按钮需要重新学习交互操作，这些问题都降低了用户体验。





ZOL年度科技大会金酸莓奖公布：苹果iPhoneX当选

不仅仅是这些新特性的问题，其他的功能在iPhone X上也出现了一些不大不小的问题。这些问题包括iPhone X支持快充但包装盒中只配备了5w的充电器，取消出售128GB容量机型来强迫用户购买更贵的256GB版本，取消耳机孔迫使用户购买无线耳机airpod等等。

种种问题都显示出苹果已经从一个用创新让大家心甘情愿掏钱的公司，逐渐变成了用商业技巧让大家多掏钱的公司。不过，苹果仍然是一家让众多厂商仰望的科技公司，iPhone X也是业界出色的产品之一。值得正视的是，苹果与其他厂商的差距已经没有那么大了，尤其是用户体验方面。中关村在线将2017年金酸莓奖颁发给苹果和iPhone X，也是希望他们能够摆脱之前的疲软，并在2018年给用户带来更多的惊喜。

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