3款二代iPhoneX齐曝光 初代iPX确定已凉

iPhone X作为苹果十周年的旗舰产品，并没有取得应有的成绩，而且还有可能成为最短命的iPhone之一，因为已经有消息称iPhone X或将在今秋停产 。虽然iPhone X表现不尽如人意，但二代iPhone X已经曝光了，而且还是三款。



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此前凯基证券机构（KGI）分析师郭明池表示， 2018年苹果将推出三款全新的iPhone，一款是基于iPhone X小幅升级版，采用5.8英寸OLED屏幕；一款屏幕更大，可以称之为iPhone X Plus，采用6.5英寸OLED屏幕；另一款则是采用6.1英寸LCD屏幕的廉价版iPhone X。



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据目前曝光的消息显示，新一代的iPhone将拥有更强的Face ID功能，屏占比也会提升，在机身存储方面也有望进一步提高。而廉价版本因为定位及成本问题还可能阉掉3D Touch功能。



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总的来说，如果新一代iPhone涉及三个价格档的话，其竞争力无疑会大大增加，毕竟有不少潜在用户都是因为iPhone的高昂价格望而却步，而且它也不像iPhone 5c那样纯粹就是试水的产品。所以说，如果这个廉价iPhone在价格上有优势，今年iPhone的销量应该会有提高，让我们拭目以待。



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