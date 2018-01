早报：三星Galaxy S9宣传口号曝光 这次主打拍照

【科技早餐】

三星Galaxy S9宣传口号曝光:这次主打拍照

三星Galaxy S9/S9 Plus预计将于下月的MWC2018上正式发布。最近,一个关于三星和HTC品牌的知名爆料人Ricciolo,他表示三星新旗舰的宣传口号为:“拍摄随你所愿”(Film Your Story As You Intended)。

Zol点评:去年三星旗舰机主打的是语音助手,今年看来要在拍照上下功夫了。



三星Galaxy S9宣传口号曝光:这次主打拍照(图片来自于推特)

●支付宝或取代ETC付款:芝麻信用分数需550以上

近日,支付宝计划推出一便民服务,只要和你的车牌号绑定,以后过高速口便可以直接通过绑定的支付宝自动扣款了。同时,一个支付宝账号可以绑定多个车辆,方便家庭用户。不过,使用该项功能需要用户的芝麻信用分高于550。

●腾讯视频发布公告 已删除对儿童身心不利的视频

据“腾讯视频”微信公众号消息,腾讯视频发布声明,近期,在互联网视频平台,成规模出现了恶意冒用经典卡通形象(例:蜘蛛侠、艾莎)制作涉及暴力、色情等不良视频,腾讯视频删除下架了这些不利于儿童成长的不良视频。

●iPhone X或今年秋天停产:皆因销量不佳

凯基证券分析师郭明池在一份最新报告中称,来自供应链的统计数据显示,由于iPhone X市场需求疲软,导致当前苹果iPhone X手机的订单有所减少。报告还称,如果其替代产品能够在今年夏季出现,iPhone X产品线将在秋天被砍掉。

●UC回应全民答题出现百万傻币代码:系工作人员笔误

对于近日在UC全民答题产品前端代码中出现“百万傻币生产测试环境”字样一事,UC方面在昨天晚间进行了回应并致歉。UC表示,感谢用户提醒,UC全民答题产品代码中出现了一个笔误:项目名称“百万撒币”写成了“百万傻币”。UC表示,这几天将会在UC撒更多的币给用户作为补偿。

●罗永浩称去年锤子起死回生 额外好处是工作动力

昨天下午,IF2018极客公园创新大会在北京开幕,锤子科技创始人罗永浩进行了主题演讲。演讲中罗永浩表示,2017 年锤子科技起死回生。谈及过往的挫折,极客公园的创始人张鹏问罗永浩,“你当时遇到那么大问题,大家还那么支持你,你觉得为什么?”罗永浩回答,“有可能正是因为我们走得比较艰难,所以才有这么多人支持我们。

●苹果iOS11安装率仅为65% 仍不及iOS10

苹果最新发布的数据显示,苹果iOS11系统的用户安装率已经达到65%,但与上一代iOS10的同期数据相比,iOS11的安装率仍然偏低.本月中旬的数据显示,这一比例已经上升到了65%。其他版本方面,28%的设备继续运行iOS 10系统,有7%的设备使用更旧的操作系统版本。

