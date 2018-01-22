早报：三星Galaxy S9宣传口号曝光 这次主打拍照

【科技早餐】

三星Galaxy S9宣传口号曝光：这次主打拍照

三星Galaxy S9/S9 Plus预计将于下月的MWC2018上正式发布。最近，一个关于三星和HTC品牌的知名爆料人Ricciolo，他表示三星新旗舰的宣传口号为：“拍摄随你所愿”（Film Your Story As You Intended）。

Zol点评：去年三星旗舰机主打的是语音助手，今年看来要在拍照上下功夫了。



三星Galaxy S9宣传口号曝光：这次主打拍照（图片来自于推特）

【行业热闻】

●支付宝或取代ETC付款：芝麻信用分数需550以上

近日，支付宝计划推出一便民服务，只要和你的车牌号绑定，以后过高速口便可以直接通过绑定的支付宝自动扣款了。同时，一个支付宝账号可以绑定多个车辆，方便家庭用户。不过，使用该项功能需要用户的芝麻信用分高于550。

●腾讯视频发布公告 已删除对儿童身心不利的视频

据“腾讯视频”微信公众号消息，腾讯视频发布声明，近期，在互联网视频平台，成规模出现了恶意冒用经典卡通形象(例：蜘蛛侠、艾莎)制作涉及暴力、色情等不良视频，腾讯视频删除下架了这些不利于儿童成长的不良视频。

●iPhone X或今年秋天停产：皆因销量不佳

凯基证券分析师郭明池在一份最新报告中称，来自供应链的统计数据显示，由于iPhone X市场需求疲软，导致当前苹果iPhone X手机的订单有所减少。报告还称，如果其替代产品能够在今年夏季出现，iPhone X产品线将在秋天被砍掉。

●UC回应全民答题出现百万傻币代码：系工作人员笔误

对于近日在UC全民答题产品前端代码中出现“百万傻币生产测试环境”字样一事，UC方面在昨天晚间进行了回应并致歉。UC表示，感谢用户提醒，UC全民答题产品代码中出现了一个笔误：项目名称“百万撒币”写成了“百万傻币”。UC表示，这几天将会在UC撒更多的币给用户作为补偿。

●罗永浩称去年锤子起死回生 额外好处是工作动力

昨天下午，IF2018极客公园创新大会在北京开幕，锤子科技创始人罗永浩进行了主题演讲。演讲中罗永浩表示，2017 年锤子科技起死回生。谈及过往的挫折，极客公园的创始人张鹏问罗永浩，“你当时遇到那么大问题，大家还那么支持你，你觉得为什么？”罗永浩回答，“有可能正是因为我们走得比较艰难，所以才有这么多人支持我们。

●苹果iOS11安装率仅为65% 仍不及iOS10

苹果最新发布的数据显示，苹果iOS11系统的用户安装率已经达到65%，但与上一代iOS10的同期数据相比，iOS11的安装率仍然偏低.本月中旬的数据显示，这一比例已经上升到了65%。其他版本方面，28%的设备继续运行iOS 10系统，有7%的设备使用更旧的操作系统版本。

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