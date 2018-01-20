戴尔Meta 2 AR眼镜确定2月发售：价格近万

【中关村在线新闻资讯】1月20日消息，戴尔宣布与AR公司Meta达成协议，戴尔将在今年2月15日在官网出售来自Meta公司的Meta 2 AR眼镜，并且会和一些PC设备捆绑出售。



戴尔Meta 2 AR眼镜确定2月发售（图片来自baidu）

据了解，Meta 2 AR眼镜支持开发人员用手直接触控虚拟操纵3D内容，可以满足一些计算量很大的场景。如通过AR操纵汽车或者建筑的成品效果，用AR模拟手术等等，这些活动在现实的代价都太昂贵了。

之前有消息称，苹果也有可能在2019年或者2020年推出AR眼镜，AR这个领域的竞争势必会更加激励，戴尔是想提前在AR领域吸引人们的注意，不过想通过戴尔“入门”AR的代价稍稍有点大，根据戴尔公布的价格，Meta 2 AR耳机的售价为1495美元（约9556元人民币）。

另外，戴尔总经理Rahul Tikoo在一份公司声明中表示：“我们很高兴与Meta建立新的合作伙伴关系，并有机会使用AR进一步改变行业，VR和AR在各行各业依然具有巨大的潜力。”戴尔希望AR工具能更易于被各行业利用，特别是在医疗，制造和建设领域。

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